«الاتحاد لائتمان الصادرات»: 26% ارتفاع الصادرات غير النفطية المؤمن عليها إلى 14.4 ملياراً 2022

المصدر: دبي - البيان

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عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الأول لمجلس إدارتها لعام 2023، وذلك برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في مقر الشركة بدبي.

واستعرض المجلس التقرير السنوي للشركة وأنشطتها وإنجازاتها لعام 2022، حيث أوضح التقرير أن الشركة شهدت ارتفاعاً في قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى 14.4 مليار درهم في 2022 بزيادة قدرها 26 % عن 2021، كما أصدرت الشركة 8,140 ضماناً ائتمانياً متجدداً في 2022، بزيادة 23 % مقارنة بضمانات عام 2021 والتي بلغ عددها 6,620، في حين زادت قيمة التسهيلات التأمينية بنسبة 45 % لتصل إلى 8.1 مليارات، ارتفاعاً من 5.6 مليارات خلال 2021.

وقامت الشركة بتوفير الحماية وتسهيل الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى 106 دول، مقابل 92 دولة في عام 2021. وكان من أبرز الأسواق الجديدة السعودية ومصر والعراق والسنغال والهند وغانا وأنغولا والمملكة المتحدة وعُمان، وذلك لشركات تعمل في 16 قطاعاً مختلفاً.

وتم خلال الاجتماع استعراض مواءمة استراتيجية الشركة مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومبادراتها التحولية الجديدة، والتي تهدف إلى تنمية الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم حلول للتحديات المتعلقة بتأمين الائتمان التجاري وتمويل المشاريع، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عبدالله بن طوق: نجحت الشركة في المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الإماراتي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي ورائد للتجارة والأعمال. وقدمت الشركة حلولاً ائتمانية مبتكرة، وقامت ببناء شراكات استراتيجية لتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية على الصعيد العالمي، بما يخدم سياسات التنويع الاقتصادي وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية.

وأضاف: تعمل الشركة على دعم القطاعات التي تنوع الناتج المحلي غير النفطي، وتعزز القطاعات التي تعتبر أولوية وطنية وتلك التي توفر نمواً مستداماً مما يسهم في تحقيق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة.

تصنيف «قوي جداً»

وأشاد بحصول الشركة على تصنيف القوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة «AA-» - قوي جداً - مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للمرة الرابعة على التوالي، حيث يعكس هذا التصنيف قدرة الشركة على مواجهة المخاطر المحتملة، مما يسهم في تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

حضر الاجتماع معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسامح القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، والشيخ عمر بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وأحمد سالم اليماحي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة، وعامر كاظم رئيس التدقيق الداخلي في بنك الإمارات دبي الوطني، ورجاء المزروعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، وعمر الحميدي أمين السر ومدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة في وزارة الاقتصاد.

وقالت رجاء المزروعي: تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة، قامت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمراجعة استراتيجياتها وخطط العمل لعام 2023، لتوائم رؤية «نحن الإمارات 2031»، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ومنظومة ترابط عالمية ومجموعة من المشاريع التحولية، والتي سيكون لها الأثر الكبير في دعم الصادرات الوطنية وتنوع الاقتصاد الوطني، حيث تسهم الشركة بشكل رئيسي في جميع محاور رؤية 2031 الأربعة.

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