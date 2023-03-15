عمومية "تيكوم" تقر توزيع أرباح بقيمة 200 مليون درهم عن النصف الثاني من 2022

المصدر: البيان

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عقدت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (TECOM ("الشركة" أو "المجموعة")، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، مساء الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الأول في مدينة دبي للإنترنت، واحدة من أبرز مجمعات أعمال المجموعة. ووافق مساهمو المجموعة خلال الاجتماع على بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وأيضاً على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي في أبريل 2023، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن النصف الثاني من عام 2022 إلى 400 مليون درهم إماراتي.

يتماشى توزيع الأرباح المقرر مع السياسة التي أعلنت عنها المجموعة سابقاً بدفع توزيعات أرباح إلى المساهمين بقيمة 800 مليون درهم إماراتي سنوياً تدفع بشكل نصف سنوي حتى سبتمبر 2025. وتخضع جميع القرارات المستقبلية المتعلقة بتوزيعات الأرباح لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.

وفي هذه المناسبة، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "يعكس إعلان توزيع الأرباح اليوم ثقتنا الراسخة بآفاق نمو المجموعة، كما يؤكد على نجاحها في الحفاظ على قوة مركزها المالي بنهاية عام 2022، حيث كان لتنامي ثقة المستهلكين وزيادة الطلب على الأصول التجارية والصناعية في دبي دور إيجابي كبير في زيادة التدفقات النقدية للمجموعة".

وأضاف: "تشكل هذه المؤشرات الإيجابية لاقتصاد دبي، المدعومة بالاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ركيزة أساسية لدفع مسيرة مجموعة تيكوم الحافلة بالإنجازات والنجاحات، وتحقيق النتائج القوية والعوائد المجزية والمستدامة للمساهمين".

نتائج مالية قوية لعام 2022

حققت مجموعة تيكوم نتائج مالية قوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث بلغت إيراداتها 1.97 مليار درهم إماراتي - وهي الأعلى خلال 22 عاماً – وارتفع صافي الربح بنسبة 28٪ على أساس سنوي. وارتفعت القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية بنسبة 9.7٪ منذ مارس 2022 لتصل إلى 21.29 مليار درهم إماراتي بحلول نهاية العام. كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة المتكررة إلى 964 مليون درهم إماراتي بنسبة زيادة 21٪ على أساس سنوي، وذلك بفضل الذمم المدينة الجيدة والتحويل النقدي الفعال. وتمتلك مجموعة تيكوم محفظة أصول متوازنة مع عقود تأجير قصيرة وطويلة الأمد، مما يدعم إمكانية توقع التدفقات النقدية.

من خلال محفظة متكاملة من الأصول التجارية والصناعية، والتي تشمل المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي، تقدم مجموعة تيكوم خدماتها لأكثر من 9,500 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية في قطاعاتها يعمل بها ما يزيد عن 105,000 موظف متخصص. كما تقدم المجموعة حلول وخدمات ذات قيمة مضافة لتوفير بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الشركات ورواد الأعمال، وتحفز على التواصل والابتكار بين العاملين ضمن مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة.

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