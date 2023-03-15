اتصالات من &e تطلق خدمة بالتعاون مع أمازون أليكسا للتحكم بأجهزة المنزل

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت اتصالات من &e اليوم عن إطلاقها لخدمة Smart Living للتحكم بأجهزة المنزل، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في توفير حلول متكاملة للتحكم بأحدث الأجهزة الذكية المنزلية من علامات تجارية رائدة، بالتعاون مع شركة أمازون العالمية، عبر خدماتها الذكية (أليكسا-Alexa).

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات من &e: «تعد خدمة Smart living لدى اتصالات من &e، خطوة مؤثرة في مجال تطوير الخدمات المنزلية الذكية، وتؤكد التزامنا بتعزيز التجارب الرقمية للأفراد وتزويدهم بأحدث الحلول والخدمات المبتكرة.

وقال د. رافد فطاني المدير العام الإقليمي لأليكسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «يعكس تعاوننا مع «اتصالات من &e» التزامنا بالابتكار وتصميم التجارب التي تبسط الحياة اليومية..».

وتمنح الخدمة إمكانية التحكم المركزي بالأجهزة الذكية عبر استخدام تطبيق واحد على الهاتف المتحرك مُصَمم خصيصاً للتحكم الآمن عن بعد «Smart Living App»، الذي يوفر عدة مهام أخرى، تتضمن إمكانية إدارتها واختيار الإجراءات الروتينية المفضلة للأعمال المنزلية، وترشيد استهلاك الطاقة والتحكم في منازلهم عن بُعد.

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