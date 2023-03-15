«ماج» تطرح 90 قطعة أرض للبيع ضمن «كيتورا ريزيرف»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة ماج عن طرح 90 قطعة أرض للبيع مناسبة لتطوير الفلل ضمن «كيتورا ريزيرف»، مشروعها السكني الفاخر بمواصفاته الحصرية والمبتكرة البالغة قيمته 3 مليارات درهم في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم «دستركت 7» في ميدان. ويقدم المشروع نموذجاً فريداً يسهم في إحداث تحويل جذري في حياة قاطنيه، وذلك من خلال التصميم الاستثنائي للمساحات داخل الوحدات.

وتتراوح مساحة قطع الأراضي بين 480 إلى 1.080 متراً مربعاً، حيث سيتمكن المشترون من تطوير الفلل الخاصة بهم، بما يتوافق مع المخطط الرئيسي لمشروع «كيتورا ريزيرف»، المتوقع إنجازه في الربع الثاني 2025.

ويضم «كيتورا ريزيرف» 93 تاون هاوس و90 فيلا و540 وحدة موزعة على 6 مبانٍ سكنية، بالإضافة إلى 8 وحدات بنتهاوس، كما يعد أول مشروع سكني في الشرق الأوسط يتيح لسكانه الاندماج التام مع الطبيعة. ولتحقيق هذه الغاية، عمدت الشركة إلى تطبيق مفهوم «العيش البيولوجي» الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، الأمر الذي يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه.

وتم تطوير «كيتورا ريزيرف» بهدف إنشاء مجمع مزدهر ومتناغم مع المساحات العامة، بما في ذلك المتنزّه وحمامات السباحة الخارجية والصالات الرياضية والنوادي الصحية للنساء والرجال.

وتتميز المنازل في «كيتورا ريزيرف» بمواقعها المحددة بزوايا معينة لالتقاط ضوء النهار الطبيعي وتوظيفه للإنارة الداخلية وبطريقة لا تؤدي إلى زيادة الحرارة أو الوهج. وتعمل المساحات الداخلية الفسيحة على زيادة تدفق الهواء المبرد بشكل طبيعي، ما يقلل الحاجة إلى تكييف الهواء. ومن جهة أخرى، صممت المساحات المفتوحة أيضاً بدون ممرات، مع استخدام أثاث وتجهيزات مصممة خصيصاً على نحو يناسب كل مساحة لتحسين حرية الحركة.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في «ماج»: «يسعدنا إطلاق قطع الأراضي المناسبة لتطوير الفلل في «كيتورا ريزيرف»، ما يتيح للمشترين تطوير منازلهم الخاصة. لقد تم تصميم هذا المشروع بشكل فريد، حيث وضعت كافة تفاصيله بعناية فائقة بهدف إثراء حياة كافة القاطنين في المشروع. ونعتقد يقيناً أن «كيتورا ريزيرف» سيقدم نموذجاً غير مسبوق على مستوى القطاع العقاري الإقليمي».

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