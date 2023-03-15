«الدار» تطلق مشروع «ريمان ليفينج» السكني في الشامخة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الدار العقارية عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «ريمان ليفينج»، الذي يتميز بتصميم عصري فريد ضمن مجمع «الريمان»، الذي تطوره الشركة في منطقة الشامخة في أبوظبي.

وتم إطلاق مشروع «ريمان ليفينج» بعد الإقبال الكبير على مشروع «منارة ليفينج» في جزيرة السعديات، الذي تم بيع وحداته بالكامل وقت إطلاقه، ويعد أول مشروع ضمن تشكيلة الدار الجديدة من المشاريع التطويرية الحضرية ذات التصاميم الفريدة. وتضم تشكيلة «ليفينج» مجموعة منتقاة من المجتمعات الحيوية والشاملة في المناطق الرئيسية في أبوظبي، كما يوفر المشروع للقاطنين إمكانية اختيار عناصر التصميم والألوان في وحداتهم السكنية، إضافة إلى مساحات التخزين الرحبة التي تلبي جميع المتطلبات.

ويتيح «ريمان ليفينج» تجربة عيش متميزة داخل مجتمع عصري متكامل مزود بباقة متنوعة من المرافق المجتمعية النابضة بالحياة. وسيحظى قاطنو المشروع بمنطقة ألعاب داخلية مخصصة للأطفال وشرفة خارجية رحبة، إضافة إلى غرف متعددة الاستخدامات، وغيرها الكثير من المزايا الفريدة. ويقع المشروع على مقربة من وسائل النقل العامة في حي «الريمان»، وهو مجهز بمسارات لركوب الدراجات والجري، وسوف يحتضن الطابق الأرضي من كل مبنى مجموعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي التي تتألق بتصاميم تتناغم مع مفهوم «ريمان ليفينج» التطويري الذي يرتكز على التصميم الراقي والفريد. وتتميز جميع الوحدات بقربها من كل المدارس والمراكز المجتمعية والمساجد التي يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام أو بالدراجة.

كما سيوفر المشروع للعملاء من مختلف الجنسيات 630 وحدة للشراء من إجمالي وحدات المشروع البالغ عددها 1050 وحدة، وذلك خلال المرحلة الأولى من إطلاق المشروع. ويتكون المشروع من 5 مبانٍ تضم مختلف خيارات الشقق السكنية وتتنوع بين استوديو وغرفة نوم وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وسوف تتاح للبيع من 18 مارس بأسعار تبدأ من 365,000 درهم.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «من الواضح أن هناك طلباً متزايداً على المساحات السكنية التي توفر أسلوب الحياة العصري الطموح في مختلف أنحاء الإمارة. وبفضل الجودة العالية التي تشتهر بها مشاريع الدار، يسرنا أن نعلن عن مشروعنا الثاني ضمن مجموعتنا العصرية الجديدة من المشاريع العقارية. وسيسمح لنا مشروع «ريمان ليفينج» باستقطاب شريحة جديدة من العملاء الباحثين عن وجهة سكنية متفردة توفر أسلوب المعيشة العصري والتجربة المجتمعية النابضة بالحياة. ونتطلع إلى توسيع هذه المجموعة ذات الطابع الاستثنائي الذي يرتكز على التصميم الراقي، وذلك ضمن مناطق رئيسية أخرى في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي خلال الأشهر المقبلة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز