2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي- البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 743 مبايعة بـ 1.54 مليار، منها 56 مبايعة للأراضي بـ 298.84 مليوناً، و687 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.24 مليار، جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 25 مليوناً في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فجاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 318.14 مليون درهم، أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة بـ 98 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 105هبات، أهمها في منطقة وادي الصفا بـ 189.39 مليون درهم.

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