7 أسهم تستحوذ على 48.7 % من السيولة

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت 7 أسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين على 48.7 % من سيولة السوقين، وسط إعلان التوزيعات السخية عن أرباح الشركات والبنوك مع تركز السيولة بشكل رئيسي في قطاعات المالية والطاقة والعقار، وهي: «إعمار العقارية»، «دبي الإسلامي»، و«سالك»، و«العالمية القابضة»، و«أدنوك للغاز» و«ملتيبلاي» و«أبوظبي الأول»، بسيولة تجاوزت 876 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية خلال جلسة أمس سيولة بنحو 1.8 مليار درهم قيمة تداولات السوقين، موزعة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي و307.71 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 378.72 مليون سهم عبر تنفيذ 24.6 ألف صفقة. وكانت أسهم 7 شركات، الأكثر نشاطاً في أسواق المال الإماراتية خلال جلسة الثلاثاء، من حيث السيولة، منها 4 شركات في سوق أبوظبي، و3 شركات في سوق دبي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9587.31 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3304.43 نقاط. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي بسيولة 345.36 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 172.78 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 103.94 ملايين درهم، يليه «أبوظبي الأول» 87.02 مليون درهم. وقفز سهم فودكو الوطنية بالحد الأقصى إلى 14.68 %، وزاد أمريكانا للمطاعم 0.27 %، وبرجيل 0.50 %، والياه للاتصالات 0.78 %. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 85.79 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً 51.42 مليون درهم، ثم «سالك» بسيولة جاوزت 29.76 مليون درهم، واستقطب الإمارات دبي الوطني سيولة بـ28.45 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز