«عمومية العربية للطيران» تعتمد توزيع 15 % نقداً

المصدر: الشارقة - البيان

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وافق مساهمو «العربية للطيران» على توزيع أرباح بنسبة 15 % من رأس المال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقدته الشركة في مقرها الرئيسي في إمارة الشارقة.

وتأتي توصية مجلس الإدارة في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها «العربية للطيران» خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، إذ سجلت الشركة أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2021.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «تمثل نتائجنا المالية للعام 2022 شهادة على تفاني موظفي مجموعة العربية للطيران والثقة العالية لمساهمينا. تعد ربحية الشركة لعام 2022 الأفضل في تاريخ مجموعة العربية للطيران، وتعكس قوة نموذج أعمالنا وصحة استراتيجية النمو التي نتبناها».

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