«عمومية ديوا» تعتمد التوزيعات 10 أبريل

المصدر: (دبي - البيان)

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دعت هيئة كهرباء ومياه دبي - «ديوا» المساهمين، لحضور اجتماع الجمعية العمومية في 10 أبريل 2023، لاعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليارات درهم (6.2 فلوس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2022، المقرر دفعها لمساهمي الشركة المؤهلين في أبريل المقبل.

كما تنظر «العمومية»، في الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بدفع أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة، نتيجة بيع جزء من أسهم الشركة في «إمباور»، بقيمة 1.67 مليار درهم (3.34 فلوس لكل سهم) المقرر دفعها للمساهمين المؤهلين في أبريل.

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