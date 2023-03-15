محمد الشرقي في «فوجكون 2023»: تعزيز مكانة الفجيرة بقطاع تزويد الوقود عالمياً

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة الدولية المتقدمة للإمارة في قطاع الطاقة وتزويد السفن بالوقود بين دول العالم، وموقعها الاستراتيجي كونها مركزاً عالمياً في استقطاب الاستثمارات والمشاريع الرائدة في القطاع البحري، وتوفير خدماته اللوجستية عالية الجودة.

جاء ذلك خلال حضور سموه أعمال ملتقى الفجيرة الدولي الثالث عشر للتزود بالوقود «فوجكون 2023»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في فندق نوفوتيل بالإمارة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومحمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور محمد الكندي وزير البيئة والمياه الأسبق رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، والمهندس سيف غباش الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

كما حضره الدكتور أحمد الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، وعدد من الرؤساء التنفيذين لأبرز شركات النفط ووقود السفن.

دعم

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لملتقى «فوجكون» وتوجيهات سموه بتوفير كل الموارد والإمكانات لتحقيق أهدافه، وتبني أفضل الممارسات، التي تعزز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً استراتيجياً عالمياً لخدمات النقل البحري وقطاع تزويد السفن بالوقود، تأكيداً لما تتمتع به من بنية تحتية داعمة ومنظومة اقتصادية قوية تعزز رؤية الإمارات في مسيرة التنمية الاقتصادية وحضورها في أسواق النفط العالمية.

وأشاد سموه بالسمعة الرفيعة لـ«فوجكون» في الأوساط الاقتصادية العالمية ودوره المشهود في إثراء المواضيع الجادة في مجال الصناعات البحرية، وتزويد السفن بالوقود وتداول تحدياتها وحلولها، متمنياً للجنة المنظمة والمشاركين فيه تحقيق أهدافه، والخروج بتوصيات فاعلة تخدم هذا المجال الحيوي على مستوى المنطقة والعالم.

من جانبه أوضح المهندس محمد العليلي مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة أن «فوجكون» يقام هذا العام تحت شعار «تحول الطاقة البحرية والوقود المستقبلي»، مشكلاً منصة مهمة لرواد وقادة الصناعة البحرية والممارسين،

فيما قال الدكتور محمد الكندي في كلمة له: إن «فوجكون 2023» يوفر فرصة استثنائية للخبراء والمهتمين للتواصل الفعال عبر الحوارات والمناقشات البناءة نحو فرص جديدة ستسهم في خلق تغييرات كبيرة في مجال تزويد السفن بالوقود.

استدامة

وقال المهندس سيف غباش، في كلمة ألقاها بالنيابة عن معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: إن الملتقى يبرز التزام القيادة الرشيدة بتطوير صناعة الشحن البحري، ويكتسب هذا العام أهمية كبيرة لتزامنه مع عام الاستدامة واستضافة الدولة مؤتمر (كوب 28)، مؤكداً أن الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة يعد أولوية قصوى على جدول أعمال الدولة، بما في ذلك قطاع الشحن البحري.

وقال: تتمتع الفجيرة بوضع جيد للعب دور أكثر أهمية في صناعة الوقود البحري في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تتضاعف الطاقة التخزينية للنفط في الإمارة 3 مرات، لتصل إلى 12 مليون متر مكعب بحلول عام 2024، وذلك مع قيام أدنوك ومشغلي المحطات الآخرين بتوسيع منشآته، وأنه مع استمرار نمو الشحن العالمي فإن للإمارة فرصة كبيرة للعب دور أكثر أهمية في صناعة الوقود البحري، وتعزيز مكانتها عالمياً خاصة أن الميناء سيحظى بدفعة كبيرة مع ربطه بشبكة الاتحاد للقطارات.

وأكد الكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة أن ميناء الفجيرة يعد من أكبر 3 مراكز لتزويد السفن بالوقود عالمياً، مشيراً إلى أن إجمالي حركة السفن في ميناء الفجيرة بلغ في 2022 نحو 4700 سفينة، وبلغ حجم المناولة من خلال الميناء نحو 102 مليون طن متري من المنتجات البترولية والمواد الأولية ومختلف أنواع البضائع. وقال: إنه يجري تنفيذ مشروع تطوير ميناء دبا الفجيرة وتحويله إلى ميناء تجاري متعدد الخدمات وإنشاء محطة لمناولة الحجر الجيري وحجر الصلبوخ والكلنكر بشكل أساسي، ومن المقرر بدء الأعمال التشغيلية للمحطة في الربع الثاني 2023.

وأضاف: إن مشروع تطوير ميناء دبا الفجيرة يهدف لتسهيل نقل المواد الأولية تلبية للطلب المتزايد عليها من كل أرجاء العالم، ويتوقع أن يتم في المرحلة الأولى من المشروع تصدير 15 مليون طن في السنة.

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