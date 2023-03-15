الرئيس التنفيذي لقمة العرب للطيران: الإمارات أيقونة عالمية في القطاع

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد فريدريكو فيرنانديز، الرئيس التنفيذي لقمة العرب للطيران 2023، التي انطلقت فعالياتها التحضيرية، أمس، أن الإمارات أيقونة عالمية في قطاع الطيران والصناعات الجوية.

وقال إن الإمارات تقود مرحلة جديدة في مجال النقل الجوي، مع تنويع اقتصادها، والمنظومة المتكاملة التي تقدمها من خدمات ومنتجات وبنية تحتية متكاملة وتشريعية لاستقطاب الشركات، وتعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يواكب التغيرات التي تطرأ، والتي لا تقل تطوراً عن أي دولة صناعية كبرى، لدعم تنافسيتها التجارية والصناعية على مستوى العالم.

وأشار خلال الفعاليات التحضيرية لقمة العرب للطيران 2023، والتي تقام تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، بمركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة، إلى أن الإمارات تعتبر مثالاً يحتذى به في قطاع صناعة الطيران والصناعات المتصلة بالقطاع، حيث لا يوجد مقارنة بين ما تقدمه الإمارات ودول العالم الأخرى.

وأضاف: قمة العرب للطيران تقام في نسختها العاشرة، تحت شعار «الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي»، وقد شهدت الجلسات التحضيرية، مشاركة 350 مختصاً بشؤون قطاع الطيران والخدمات المساندة للقطاع، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار إلى أن الفعاليات الرسمية لقمة العرب للطيران، تنطلق اليوم، بمشاركة 750 مختصاً، بينهم 40 شركة طيران من مختلف دول العالم، بالإضافة للمختصين بقطاع صناعة الطيران، حيث ستلقي الملازم أول طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في قطاع الطيران وصناعته على المستوى العالمي، وكيفية التغلب على تلك التحديات، وزيادة دورها على المستوى الوطني والعالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز