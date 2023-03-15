«جوتيك 2023» يسلط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الثاني من أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2023»، الذي تنظمه شركة دراجون أويل، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، العديد من الجلسات النقاشية حول الابتكار في صناعة النفط والغاز واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز.

وتختتم الفعاليات اليوم. وأتاح مؤتمر جوتيك الفرصة لنحو 60 طالباً من طلاب الجامعات من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في المؤتمر وتنظيم ورش عمل لهم على مدار أيام المؤتمر، وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من الشركات الإماراتية المختصة في قطاع النفط والغاز وإطلاق مسابقات خاصة لتقديم أفكارهم حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن مؤتمر «كوب 28»، الذي تنظمه الإمارات نهاية العام الجاري، للإسهام في إنجاح المؤتمر.

كما اطلع طلاب الجامعات على التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة النفط والغاز، التي تعرضها العديد من الشركات المشاركة في المعرض المصاحب.

وتشارك جامعات محلية وعالمية عدة في المعرض المصاحب، من أبرزها جامعة الإمارات، وجامعة خليفة، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة كنساس، للتعريف ببرامجها في الهندسة البترولية، وفرص التدريب في مختبراتها وفي شركات النفط والغاز، وفرص العمل التي توفرها لطلابها المتميزين بالتعاون والتنسيق مع شركات النفط والغاز المحلية والعالمية.

وأكد المهندس علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، حرص الشركة على خفض الانبعاثات والحياد المناخي في جميع مراحل عملياتها، تماشياً مع التزام الإمارات بتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول 2050، مشيراً إلى أن جلسات مؤتمر «جوتيك 2023» تتركز حول أفضل الممارسات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية. وقال إن دراجون أويل تتطلع للاستثمار في قطاعات الطاقة المستدامة، وتواكب التوجهات العالمية للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والأكثر أماناً واستدامة.

تقنيات

وقال فريد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دراجون أويل، رئيس مؤتمر «جوتيك 2023»: إن النقاش تناول العديد من الموضوعات المهمة في قطاع النفط والغاز، والتعرف على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، والتي تسهم في تطوير الصناعة والحد من الانبعاثات. وأضاف أنه تمت مناقشة سبل التخلص من الكربون، لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، وكذلك مناقشة «الهيدروجين الأخضر».

وقالت عفاف شرف، مدير قسم الأداء المالي في دراجون أويل، مديرة «جوتيك 2023»: إن منصة دراجون أويل في المؤتمر قدمت محاضرات حول إيجاد الحلول لمشاكل تدفق النفط والغاز، مثل التخلص من تراكم الرمال والشحوم داخل أنابيب النفط واستخدام المجسات وحلول الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشاكل وإيجاد الحلول قبل حدوثها.

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