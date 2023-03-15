«ألفاريز آند مارسال»: انتعاش ربحية مصارف الإمارات 31.7 %

المصدر: دبي - سيد صالح

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رصدت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الاستشارية، انتعاش ربحية القطاع المصرفي بالإمارات في نهاية 2022، وأصدرت الشركة نسختها الأحدث من تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2022»، والذي أشارت فيه إلى انتعاش الربحية في مصارف الإمارات، وتحسن جودة الأصول والعوائد على الأسهم إلى جانب كفاية رأس المال، حيث ارتفعت أرباح بنوك الإمارات بنسبة 31.7% على أساس سنوي للسنة المالية 2022، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي.

كما تضمن التقرير تحليلاً لبيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج السنة المالية 2022 بالنتائج المسجلة في العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2022 من ألفاريز آند مارسال كلاً من: «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي» و«المشرق» و«أبوظبي الإسلامي» و«دبي التجاري» و«الفجيرة الوطني» و«رأس الخيمة الوطني» و«الشارقة الإسلامي».

الودائع تفوق القروض

وأظهر التقرير نمو ودائع العملاء بشكل ملحوظ متجاوزاً نمو القروض خلال السنة المالية 2022، إذ نمت الودائع الإجمالية لأكبر 10 بنوك بنسبة 11.3% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 5.7% على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها. وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ إنشاء القروض وزيادة الودائع. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي نسبة القرض إلى الودائع بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 77.9%. وأفاد التقرير بأن إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 17.5% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي.

العائد على الائتمان

ورصد التقرير أيضاً ارتفاعاً في صافي هامش الفائدة بمقدار 37 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 2.4% منذ السنة المالية السابقة 2021، مدفوعاً بارتفاع العائد على الائتمان على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، حيث رفع «مصرف الإمارات المركزي» أسعار الفائدة بنسبة 4.25% خلال السنة المالية 2022 لتصل إلى 4.4%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة لجميع البنوك الإماراتية. كما ارتفعت تكلفة التمويل 66 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 1.8%.

وأكد التقرير أن كفاءة التكلفة التشغيلية تحسنت بصورة إجمالية بين البنوك الإماراتية خلال السنة المالية 2022. كما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً، إذ وصلت إلى 31.7% خلال السنة المالية 2022 بعد أن انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي، بينما سجل الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 17.5% على أساس سنوي مع زيادة في مصاريف التشغيل بنسبة 13.5% على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها.

الربحية والتشغيل

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»: «نرى أن النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال السنة المالية 2022 كانت مشجعة، كما يظهر لنا التأثير المترتب على زيادة أسعار الفائدة، إذ وصلت بعض نسب الربحية والتشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وأضاف: «تشير توقعات 2023 إلى الكثير من الإيجابية للبنوك الإماراتية مع توسع القطاع الخاص غير النفطي. وتتمتع البنوك الإماراتية برسملة كافية تتجاوز المتطلبات التنظيمية».

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