«المال كابيتال - ريت» يوزع 18.37 مليوناً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن «صندوق المال كابيتال ريت»، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، عن توزيعات الأرباح النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي تبلغ 9.62 ملايين درهم لمالكي الوحدات في الصندوق.

وسيقوم الصندوق بدفع أرباح بقيمة 2.75 فلس لكل وحدة عن النصف الثاني 2022، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 8.75 ملايين درهم المدفوعة في 7 سبتمبر 2022 تمثل 97.1 % من صافي الأرباح المحققة البالغة 18.9 مليون درهم، وهو ما يمثل عائداً سنوياً قدره 5.25 %.

ويتيح الصندوق لمستثمريه إمكانية الوصول إلى فئة أصول ذات رواسخ قوية طويلة الأجل، من خلال استراتيجية تركز على الاستثمار في القطاعات عالية الأداء بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والصناعة.

كما جرى تصميم النموذج التشغيلي، بهدف توفير دخل ثابت، وزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل وتحقيق المزيد من فوائد التنويع لمالكي الوحدات.

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