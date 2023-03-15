مركز دبي للأمن الإلكتروني يستعرض مبادرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز دبي للأمن الإلكتروني التابع لدبي الرقمية عن محتوى مشاركته في «جيسيك»، الذي انطلق صباح أمس في مركز دبي التجاري العالمي وافتتحه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وزار معاليه منصة مركز دبي للأمن الإلكتروني واطلع على سلسلة من المشروعات والمبادرات الجديدة التي أطلقها المركز في المشاركة، ومن أبرزها مشروعا «رزام» المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، و«تحدي الـ100 يوم». وكان في استقباله حمد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية.

وقال حمد المنصوري: نواكب التطورات العالمية في مجال التقنيات الناشئة عبر اعتماد مقاربات أكثر تطوراً بمجال الأمن السيبراني، بالاعتماد على كفاءات وطنية ذكية ومدربة تستشرف المستقبل وتحاكي أفضل التجارب العالمية وتوظف منهجيات الابتكار والإبداع لخدمة الأهداف العليا لدبي والدولة.

ونعمل في دبي ودولة الإمارات عموماً فريقاً واحداً بالمؤسسات الحكومية والخاصة، مستلهمين توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستباقية التي كانت على الدوام تضع التحديات الراهنة والمستقبلية في الحسبان، عند اعتماد الاستراتيجيات والمشروعات، ومن هنا كان الدعم اللامحدود بمجال الأمن السيبراني بما يشمل تطوير حلول غير تقليدية، ما أسهم في إقامة أسس متينة لمدينة رقمية آمنة وموثوق بها في دبي تشكل نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي الذي يعزز سعادة المجتمع.

منصة

وقال يوسف الشيباني المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني: رسخ جيسيك موقعه واحدة من أهم الفعاليات السنوية، ونحن سعداء بأن نكون من المشاركين الدائمين في الحدث، كمنصة للتفاعل مع المهتمين وأصحاب القرار في مجال الأمن المعلوماتي سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص محلياً وعالمياً. وأجندتنا في نسخة 2023 زاخرة بالمبادرات الجديدة التي تستند إلى أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومفاهيم الابتكار وتشجيع الأفكار والحلول.

وتتلخص فكرة مشروع «رزام» في إضافة شبكة تقوم بتحديد المواقع الضارة أثناء تصفح الإنترنت، عن طريق مسح عناوين URL لاكتشاف البرامج الضارة ومواقع التصيد في الوقت الفعلي. وقام بتطوير المشروع فريق إماراتي بالكامل، ويستهدف الجهات الحكومية والموظفين الأفراد ممن يعملون في حكومة دبي، ويستخدم الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة للتعلم المستمر وتحسين قدرته على التعرف إلى المواقع غير الآمنة، وإرسال التنبيهات المرئية، وحظر مواقع الويب الضارة تلقائياً للتصفح الآمن في المستقبل.

ومشروع «تحدي الـ100 يوم»، تم الإعلان عنه من قِبل مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع للمركز، وهو تحدٍّ عبر الإنترنت متاح للجمهور من جميع الفئات العمرية في أنحاء العالم، لحل سيناريو معين، فيطلب من المشاركين مواجهة التحدي بتطوير حل عملي، وفي نهاية الـ100 يوم يُقدم المتسابقون حلولهم إلى مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني عبر الرابط https:/‏‏‏/‏‏‏dcipark.gov.ae/‏‏‏100-days-challenge/‏‏‏ للمنافسة في الفوز بجائزة قيمتها 20,000 درهم.

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