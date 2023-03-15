«جيسيك» يرتقي بمرونة الأمن السيبراني للاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أمس فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2023»، معرض الأمن السيبراني الأكبر والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي والذي يشهد مشاركة 500 عارض من 53 دولة و300 متحدث في مجال أمن المعلومات و1,000 من أبرز المخترقين الأخلاقيين في العالم.

وتركز الفعاليات على الارتقاء بمرونة نماذج الأمن السيبراني لأنظمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة. وقال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «لكي نتمكن من رسم معالم نماذج الأمن السيبراني الجديدة، نجمع فريقاً استثنائياً من قادة الأمن السيبراني في جيسيك جلوبال. وأكد تقديم مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات الدعم الكامل لمبادرة جيسيك الرامية لتشكيل مجموعة من أهم خبراء أمن المعلومات بهدف مناقشة أخطر التحديات والعمل على تقوية المناعة الإلكترونية للشركات والمؤسسات في دولة الإمارات والعالم».

ويوفر المعرض ما يزيد على 200 ساعة من المحتوى الشامل، ويستهدف استكشاف الفرص والتحديات في سوق الأمن السيبراني المزدهر في منطقة الشرق الأوسط الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى 31 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لشركة الأبحاث «فروست آند سوليفان».

وتقدر بيانات «فروست آند سوليفان» قيمة قطاع الأمن السيبراني في الشرق الأوسط بنحو 7.5 مليارات دولار في عام 2022، مع توقع نموه خلال السنوات السبع المقبلة بمعدل سنوي يقارب 20 %. وفي ظل ازدهار النظم البيئية للأمن السيبراني والمبادرات والسياسات الحكومية الداعمة، برزت الإمارات والسعودية لتكون الوجهات المفضلة للأكاديميين والشركات والباحثين والمبتكرين المتخصصين بمجالات الأمن السيبراني.

اليوم الأول

وشهدت فعاليات اليوم الأول إطلاق «جلوبال بوليس ميتافيرس»، أول منصة افتراضية مصممة لمجتمع تطبيق القانون العالمي. وتركز نسخة هذا العام، على تفكيك أعظم التهديدات الرقمية بداية من هجمات البوت نت إلى القرصنة عبر ChatGPT.

مايكروسوفت

وتشارك مايكروسوفت في المعرض كشريك استراتيجي للحدث. وقال نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات إن إيرادات خدمات وحلول مايكروسوفت الأمنية تجاوزت مؤخراً 20 مليار دولار . وأوضح أن مايكروسوفت أطلقت في النصف الأخير من عام 2022 أكثر من 300 منتج مبتكر لمساعدة المؤسسات على مواكبة مشهد التهديدات المتطورة.

وستطلق مايكروسوفت بالتعاون مع «DXC Technology» مشروعاً مميزاً باستخدام تقنيات الواقع المختلط وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، يوضح النهج الحديث للتحقيقات الجنائية في مسرح الجريمة، وستتاح للزوار فرصة المشاركة في هذه التجربة من خلال عرض يسمح لهم بلعب دور الشرطة ضمن تجربة افتراضية ثلاثية الأبعاد.

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