مجلس سيدات أعمال أبوظبي يستضيف معرض رمضان والعيد

المصدر: (أبوظبي - وام )

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استضاف مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، «معرض رمضان والعيد» بهدف توفير منصة لتمكين رائدات الأعمال من عرض منتجاتهن وخدماتهن أمام الزوار. يأتي ذلك في إطار المبادرات المستمرة التي يطلقها المجلس لدعم سيدات الأعمال في أبوظبي. وشهد المعرض، الذي أقيم في الفترة من 9 إلى 12 مارس، مشاركة 32 مؤسسة تملكها وتديرها مبدعات ورائدات أعمال، قدمن مجموعة من السلع والمنتجات المختلفة منها الأزياء، والإكسسوارات، والعطورات، والأشغال اليدوية، والأغذية والمشروبات وغيرها الكثير.

وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، أهمية الدور والجهود التي يبذلها مجلس سيدات أعمال أبوظبي في دعم أنشطة ومشاريع رائدات وسيدات الأعمال في الإمارة، وتعزيز إنتاجيتهن بطرق متطورة تضمن لهن النجاح من خلال إطلاق المبادرات التحفيزية لتشجيع ريادة الأعمال، بما يخدم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وزيادة إسهاماتهن في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

وأعربت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي عن سعادتها بارتفاع مستويات المشاركة والإقبال على المعرض، مشيرة إلى أن تنظيم المعرض يأتي متماشياً مع جهود المجلس لتمكين رائدات الأعمال من الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز حضورهن في السوق.

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