«إينوك» تستعرض محفظة خدماتها للسيارات في «كاستم شو 2023»

المصدر: (دبي - البيان)

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شاركت مجموعة إينوك، في فعاليات النسخة الثامنة لمعرض «كاستم شو الإمارات 2023»، التي استضافها مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة ما بين 10 و12 مارس. واستعرضت مجموعة إينوك خلال المعرض محفظتها من الخدمات المخصصة للسيارات عبر مفهومي «شاحنة أوتوبرو» وخدمة الفحص المتنقل للمركبات من تسجيل.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «وفر المعرض منصة استثنائية لتسليط الضوء على أحدث منتجات تعديل السيارات الموثوقة والآمنة وخدماتها. وفي قطاع خدمات السيارات، ينصب تركيزنا على ضمان امتثال كل المركبات التي تسير على الطرق لمعايير السلامة. ومن خلال المشاركة في المعرض، نؤكد التزامنا بتزويد عملائنا بأعلى معايير الخدمة والعناية بسياراتهم. وسنواصل العمل لضمان رفاهية السائقين من خلال تعزيز سلامتهم الشخصية وتوفير خدمات صيانة مركبات تعد الأفضل ضمن فئتها».

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