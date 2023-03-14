«آي إي سي تيليكوم» تطلق حلاً في دبي للتواصل مع المناطق النائية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة «آي إي سي تيليكوم» شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية، حلّها الرائد «محفظة (Xpand)» الذي يَعد بتغيير مشهد اتصالات الاستجابة الإنسانية في المناطق التي تواجه محدودية في تغطية النظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة (GSM)، وذلك على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي التاسع عشر للإغاثة والتطوير (ديهاد)، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي هذا الحل الجديد مدعوماً بسرعة ستارلينك العالية وبمرونة التردد L-band من شركة الثريا، ليقدم حزمة من المزايا المتطورة لتحقيق متطلبات الأنشطة الإنسانية والبعثات المتنقلة التي تعمل في هذه المناطق النائية. ومن المتوقع أن تصبح «محفظة (Xpand)» ميزة مهمة ومحورية لمنظمات الإغاثة والاستجابة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وتجدر الإشارة أنه في العقد الماضي ووفقاً لآخر بحوث (Meltwater)، ازداد الاعتماد على الخدمات الرقمية بشكل كبير في العالم، إذ يمكن لأكثر من 5 مليارات شخص من الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل نحو 64% من سكان العالم. في مقابل ذلك، هناك 2.85 مليار شخص غير قادر على الوصول إلى الإنترنت، معظمهم في جنوبي وشرقي آسيا وأفريقيا، إذ تعتمد هذه المناطق بشكل كبير على الدعم الإنساني. ولا يؤدي الافتقار إلى البنية التحتية إلى إعاقة التقدم الرقمي في المجتمعات النامية فحسب، وإنما يؤثر أيضاً في فعالية عمليات المساعدة التي تديرها المنظمات غير الحكومية.

وقال نبيل بن سوسيه، المدير التجاري لمجموعة آي إي سي تيليكوم إن الشركة بصدد توسيع أعمالها لتغطية مناطق جغرافية كثيرة في العالم بعد اتفاقيتها المتعددة مع شركات عالمية مثل الثريا وستار لينك وايريديوم وغيرها، مشيراً إلى أن هناك فجوة كبيرة في الاتصالات يعانيها 3 مليارات إنسان يمثلون 40% من مجمل البشر في الأرض، وهذا ما دفعنا للتوسع في نشاطنا لردم هذا الفجوة قدر الإمكان.

وأضاف ابن سوسيه: «بدأت آي إي سي تيليكوم بخدمة قطاع الإغاثة الإنسانية منذ قرابة ثلاثة عقود، شهدنا فيها التحول الرقمي لعمليات الإغاثة بشكل مباشر».

وأشار ابن سوسيه: «في الوقت الذي تختلف فيه المتطلبات من حالة إلى أخرى، فإنّ هدفنا لا يتغيّر، حيث يعني توفّر الاتصالات، تحسين تنسيق الجهود الإنسانية، وسلامة العاملين عن بعد، وأمن أصول المنظمات غير الحكومية واستدامة العمليات على المدى البعيد. ولا يتوقف الأمر هنا، فالاتصالات تُعتبر بمثابة البوابة الوحيدة لسد الفجوة الرقمية التي تعاني منها المجتمعات الضعيفة. وإن إطلاق محفظة (Xpand) ستؤثر بشكل مباشر وإيجابي على العمليات الإنسانية، ما سيمكن وكالات الإغاثة الرئيسية من توسيع نطاق قدرتها في الوصول إلى الأماكن النائية، بالإضافة إلى مضاعفة نطاق الخدمات التي يتم تقديمها في المناطق التي تعاني من الاضطرابات حالياً».

وأردف بن سوسيه، «المستقبل يتشكّل أمامنا اليوم مع توفير إمكانية اتصال ميسور التكلفة ويمكن الاعتماد عليه، حيث تنمو تغطية الشبكة وتتوسع كل شهر. آمل أن نشهد قريباً يوماً يصبح فيه الوصول إلى الاتصال حقاً من حقول كل إنسان وليس امتيازاً فقط».

ومن جانبه قال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الثريا: «نفخر بدعم مجموعة آي إي سي تيليكوم في إطلاق محفظة (Xpand) كحل اتصال رئيسي لمساعدة منظمات الإغاثة والاستجابة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد أثبتت شبكة L-band من الثريا مرونتها في بيئات مختلفة، وتم نشر محطاتنا لمساعدة المستجيبين الأوائل، ودعم أنشطة العمليات الإنسانية، ما يجعلها بمثابة العمود الفقري لفرق البحث والإنقاذ».

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