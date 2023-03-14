أسواق الممشى بالشارقة تجذب متاجر لروّاد أعمال محليين

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مجموعة ألف، شركة التطوير العقاري والتجزئة في إمارة الشارقة، عن إطلاق 4 متاجر جديدة لروّاد أعمال محليين في قطاعي المأكولات والمشروبات والصحة والجمال في أسواق الممشى، ضمن جهود المجموعة المستمرة في خدمة المجتمعات في مجمّعاتها التجارية المرموقة، حيث ستعزز المتاجر الجديدة تجربة التسوق الفريدة في الممشى.

وقالت مجموعة ألف: «يسعدنا أن نرحب بالمتاجر الجديدة في أحدث وجهة عصرية، أسواق الممشى. لقد عملنا بجد لاستضافة مجموعة فريدة من المتاجر التي تلبي جميع احتياجات المتسوقين لدينا، واختيار هذه المتاجر من التي يمتلكها روّاد أعمال يأتي في إطار دعمنا ريادة الأعمال في المجتمع المحلي، ونحن على ثقة بأنها إضافة نوعية ستلقى استحساناً كبيراً من قبل أبناء المجتمع».

وأطلقت أسواق الممشى، أخيراً، محلات: «توغا كوفي»، و«أموديز كريمري»، و«أورا ويلنس لاونج» و«360 بيوتي لاونج»، وهي الفروع الأولى والوحيدة حصرياً في إمارة الشارقة.

ويمثل «توغا كوفي» تجربة جديدة لمحبي القهوة، يرمز المقهى في شعاره إلى «الإقلاع والتجول»، حيث يقدم قهوة متخصصة طازجة من عدة دول مشهورة في صناعة القهوة، هي: بنما، وإثيوبيا، وبيرو، وكينيا. يهدف المقهى الجديد إلى خلق مجتمع قهوة محلي ومستدام، يعمل على مبادئ الأصالة والاستدامة وتبادل المعرفة بين زواره، كما يعتبر «أموديز كريمري» إحدى الوجهات المفضلة لعشاق الآيس كريم، كونها تقدم نكهة خاصة بها لا تشبه في مذاقها أي منتج آخر.

كما تعتبر زيارة مركز «360 بيوتي لاونج» تجربة بالغة الراحة، حيث يقدم المركز خدمات جمالية متميزة وسط أجواء تتسم بالراحة والرفاهية. تقول مؤسسة «360 بيوتي لاونج» هيفاء السويدي: «اخترنا أن نستقبل عملاءنا في أسواق الممشى، لأننا ندرك بأن علامتنا التجارية ستزدهر في هذا المكان المميز، الذي نقدم به علامتنا التجارية الحصرية المصنعة في المملكة المتحدة، حيث نسعى لتوفير مساحة مريحة وآمنة للزوار».

وتطلق أسواق الممشى في إمارة الشارقة، المزيد من العلامات التجارية الرائدة خلال الشهور المقبلة، منها: «أرابيكا»، «مقهى أونوريه»، «صالون فلوت للحلاقة»، «مقهى أول داي»، «عيادة مودرن هيلثكير»، «الصيدلية الحديثة»، «مركز سيلفن للتعليم»، «مصبغة لؤلؤة البحر»، «يوغرت لاند»، «عيادة هوب البيطرية»، «بانكوك تو طوكيو».

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