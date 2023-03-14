متاجر لولو تواصل رفع مستوى الراحة للمتسوقين في الإمارات

المصدر: البيان

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دشنت متاجر لولو رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، أحدث متاجرها في منطقة دبي الجنوب، التي تعد أكبر مشروع تطوير رئيسي في منطقة حضرية واحدة.

وقد تمت مراسم الافتتاح بواسطة سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.

ويوفر المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته 3100 متر مربع تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة، الخضروات، مستلزمات المطبخ، اللحوم الطازجة والمأكولات البحرية.

ويتضمن المتجر قسم لولو كونكت الذي يشمل أحدث المنتجات الإلكترونية والرقمية.

ويقع الهايبر ماركت الجديد في موقع استراتيجي في منطقة دبي الجنوب ويوفر عددا كبيرا من الخدمات والمرافق، بالقرب من مطار آل مكتوب الدولي ومجمع الأعمال.

ويعد الموقع مجتمعا متكاملا يضم العديد من المشاريع السكنية المعروضة بنظام التملك الحر أو التأجير.

قال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "نحن سعداء بتدشين متجر لولو هايبر ماركت، أحد أكبر متاجر التجزئة الرائدة في الإمارات، والذي سيلبي حاجة المجتمع السكاني المتنامي في منطقة دبي الجنوب والمناطق المجاورة، مضيفا تتمثل مهمتنا في دبي الجنوب في توفير أفضل المرافق ووسائل الراحة للمستأجرين المميزين لدينا، ولن ندخر أي جهد لضمان تلبية توقعات من يختارون العيش في مشاريع السكنية لدبي الجنوب".



وقال يوسف علي موسليام: "ان افتتاح الهايبر ماركت الجديد يتماشى مع التزام مجموعة اللولو ورؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات لضمان تحقيق مستقبل مشرق، هدفنا الاستمرار في توفر تجربة تسوق عالمية الطراز من حيث الراحة والقيمة، ما يعزز مكانة لولو كرائدة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات".

وبمناسبة الافتتاح لهايبر ماركت لولو دبي الجنوب، ستتوفر خصومات كبرى لكل زوار المتجر تصل حتى 60% على المنتجات الطازجة، المخبوزات، الإلكترونيات وغيرها.

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