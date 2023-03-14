خالد بن محمد بن زايد يحضر فعاليات النسخة الـ 14 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في نسختها الرابعة عشرة، التي تُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتستمر حتى 15 مارس الجاري.

رافق سموّه، خلال الزيارة، سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ حيث التقى سموّه عدداً من الطلاب والطالبات الإماراتيين من أصحاب المواهب المتميزة في المجالات التقنية والمهنية، والذين يتلقون تدريباً فنياً ومهنياً رفيع المستوى، وأشاد سموّه بما أنجزوه من مشاريع قائمة على التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد في استشراف وبناء المستقبل الاقتصادي لدولة الإمارات.

كما التقى سموّه المتسابقين المشاركين في تحدى "مبرمج المستقبل"، الذي يقام لأول مرة ضمن فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، وقد استقطب هذا التحدي 100 مبرمج إماراتي من الصفوف السادس وحتى الثاني عشر.

وتُقام فعاليات هذه المسابقة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وينظّمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بشكل سنوي، ضمن مبادرة مهارات الإمارات، التي تهدف إلى زيادة الوعي بالتعليم المهني والتقني ورفع المستوى الوطني للقدرات التكنولوجية المتقدمة بين الشباب الإماراتي، من أجل دفع عجلة النمو الصناعي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستقطب نسخة هذا العام من المسابقة، التي تستمر ثلاثة أيام، أكثر من 300 مشارك، تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، للتنافس ضمن 23 مهارة هندسية وتكنولوجية، منها صيانة محركات الطائرات، وأنظمة التحكم الصناعي، والنحت، والخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات، والبرمجيات، وتصميم مواقع الإنترنت، وتقنية التصميم الجرافيكي، والرسم الهندسي والأوتوكاد، والإلكترونيات، وغيرها من المهارات المهمة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي: "إن شباب اليوم قادر على استشراف وصناعة غد أكثر استدامة. ودعماً لهذا التوجّه، تأتي المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات لتُمكّن الشباب الإماراتي من قيادة الابتكار والتغيير وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال المقبلة. كما تُعد فرصة ثمينة للشباب الإماراتي من ذوي المهارات المتميزة للتأهل والانضمام إلى المنتخب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في مسابقة المهارات الدولية (WorldSkills) المرموقة للعام 2024، وغيرها من المسابقات الإقليمية والدولية الأخرى، مما يعزز من مكانة الدولة وترتيبها عالمياً على صعيد التعليم والتدريب التقني والمهني".

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