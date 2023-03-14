أحمد بن محمد: دبي تقود الانتعاش العالمي في قطاع التجزئة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي تقود الانتعاش العالمي في قطاع التجزئة، مضيفا سموه "نتطلع لتعزيز شراكاتنا مع القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

جاء ذلك خلال حضور سموه اليوم افتتاح "قمة التجزئة 2023"، وزار سموه جانباً من المعرض المصاحب الذي يستعرض مجموعة مشاريع ناشئة.

وقال سموه على حسابه في تويتر "بحضور 900 مشارك من حول العالم، شهدت اليوم افتتاح "قمة التجزئة 2023"، وزرت جانباً من المعرض المصاحب الذي يستعرض مجموعة مشاريع ناشئة... دبي تقود الانتعاش العالمي في قطاع التجزئة، ونتطلع لتعزيز شراكاتنا مع القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

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