1.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.8 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و307.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 378.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.5 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9486.3 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9576.26 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3304.43 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بسيولة 345.3 مليون درهم، ثم "أدنوك للغاز" جاذباً 172.7 مليون درهم، تلاه "ملتيبلاي" بسيولة 103.9 مليون درهم.

وفى سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 85.7 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 51.4 مليون درهم، ثم "سالك" بسيولة 29.7 مليون درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 28.4 مليون درهم.



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