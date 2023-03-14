مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من ملياري درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 743 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم منها 56 مبايعة أراض بقيمة 298.84 مليون درهم و687 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.24 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 114 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 201 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 80 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 279 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 318.14 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 138.68 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 179.46 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 98 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 56 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 105 هبات بقيمة 189.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 93 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 36 مليون درهم.

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