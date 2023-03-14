دو وعُمانتل تعلنان عن "بوابة عمان والإمارات"

المصدر: البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن شراكتها مع عُمانتل العُمانية لتفعيل كابل ألياف بصرية بحري دولي بطول 275 كلم يربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وذلك في إطار مشروع يحمل اسم "بوابة عمان والإمارات" (OEG)، حيث تهدف الشركتان من خلال هذه التعاون إلى تلبية الطلب المتزايد على البيانات وزيادة السرعات وتوسيع السعات، بما يساهم في ضمان تجربة أفضل للعملاء إلى جانب توفير العديد من الخدمات الجديدة والمبتكرة.

وترتبط السلطنة بالإمارات في الوقت الحالي من خلال عدد من الكوابل البحرية ووصلات أرضية، إلا أن نظام كابل OEG سيوفر مساراً جديداً بين الدولتين، وستسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة عُمانتل ودو بصفتهما شركتين رائدتين في مجال أعمال الجملة، الأمر الذي سيرسخ أهمية المنطقة وجعلها مركزاً واعداً للاتصالات العالمية.



وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسرنا الدخول في هذه الشراكة مع عُمانتل، والتي تنطلق من رؤيتنا المشتركة للشروع في توجه استراتيجي جديد من شأنه أن يساعد الشركتين على تعزيز الاستفادة من أصولهما ومواقعهما في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ونحن على ثقة من أن مشروع "بوابة عُمان والإمارات" سيجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى المنطقة ويعزز أداء عملائنا في مجال أعمال الجملة وقطاع المؤسسات، ما سيسهم بدوره في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المنطقة من خلال دفع عجلة التحول الرقمي".

وأضاف الحساوي: "نمتلك مع عُمانتل رؤية مشتركة لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي لتقنيات الاتصال الحديثة، وسنواصل مساعينا وجهودنا الحثيثة لتطوير وتوفير أحدث الحلول والتقنيات لعملائنا. وتأتي هذه الشراكة ثمرة الجهود التي بذلتها الفرق المعنية في كلا الشركتين وبكل تأكيد ستسهم في ترسيخ تميزنا ومساعدتنا على تقديم خدمات تفوق توقعات عملائنا".



من جهته، قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل: "نحن سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة الجديدة مع دو، يأتي هذا الربط المباشر في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف عمانتل المتعلقة بجعلها مركزاً عالمياً لأعمال الجملة وأهداف دو بأن تكون مركزاً إقليمياً للخدمات المقدمة للمؤسسات، وهو ما سيعود بفوائد جمة على شركات الاتصالات في قطاع أعمال الجملة ومجتمع الأعمال بشكل عام. ستتمكن كل من عمانتل ودو من توسعة نطاق شبكاتها على المستوى الإقليمي وتعزيز الكفاءة والسعات وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على جودة الخدمة وتنوع المنتجات المقدمة للعملاء".

وتكمن أهمية مشروع "بوابة عُمان والإمارات" في إيجاد أول ربط إقليمي مباشر من نوعه عبر كوابل الألياف البصرية البحرية بين مركزي بيانات دوليين في المنطقة – وهما مركز أيكونيكس Equinix MC1 في بركاء بسلطنة عمان ومركز داتا مينا DX1 في دبي بالامارات. وسيعزز هذا الربط عمل الشركات التي تركز على أعمال الجملة وشركات المحتوى وشركات الاتصالات الدولية المستضافة في مركزي البيانات المشار إليهما. وعلاوة على ذلك، ستتمتع الشركات المستضافة في مركزي البيانات بخدمات اتصالات أفضل وسعات أكبر وستكون قادرة على ربط نقاط تواجدها (POPs) مباشرةً في المنطقة. ومن المؤمل أن يؤدي الربط بين مركزي البيانات إلى جذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة وتحسين جودة الاتصال وهو ما سيعزز بدوره تجربة العملاء.

وبالإضافة إلى تعاونهما في هذا المشروع، تتعاون الشركتان في العديد من المجالات بهدف تحقيق أهدافهما المشتركة والتي تتمحور حول جلب أحدث الخدمات وتحسين والارتقاء بتجارب العملاء، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة الإعلان عن المزيد من المشاريع والمبادرات بين الشركتين.

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