مدينة اكسبو دبي تدشن مستقبل الاستدامة بإطلاق حزمة مشاريع سكنية

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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أطلقت مدينة إكسبو دبي اليوم المرحلة الأولى من مشاريعها السكنية "إكسبو فالي" و"إكسبو سنترال" التي تستند إلى المعايير الاستثنائية لإكسبو 2020 دبي لتدشن مستقبل العيش الحضري ضمن مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.

وتضم المرحلة الأولى 450 شقة فاخرة بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم، تشمل شققًا من غرفة نوم إلى أربعة غرف نوم، وجميعها مُزودة بتقنيات ذكية، ويضم "مانغروف ريزيدنس" ممرات للمشاة، ومساحات عامة خضراء نابضة بالحياة، وحمامات سباحة، ومناطق للعب، وصالات رياضية، ومحلات تجارية ومطاعم، مع جميع وسائل الراحة لمجتمع حضري جديد في منطقة واحدة، وقريباً سيتم إطلاق مجمعين آخرين هما "سدر ريزيدنس" و"سكاي ريزيدنس"وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في يناير 2026.

وتمثل هذه المجتمعات المستدامة والمتكاملة جزءًا لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والمراعي للبيئة، مع التركيز على توفير الرفاهية والسعادة للسكان.

وقال المهندس أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: "عندما بنينا موقع إكسبو 2020 دبي واستضفنا الحدث الدولي، أظهرنا للعالم ما يمكن تحقيقه باعتماد هندسة معمارية متميزة ومبتكرة ومستدامة، والتي تضع رفاهية الناس والكوكب في صميمها."

وأضاف الخطيب أن المشاريع الجديدة تقدم نمط حياة متوازنا ومتنوعا وهي مصممة لتلبية أعلى مستويات الاستدامة، وتوفر مساكن مستدامة تعزز رفاهية السكان، وتدعم أهداف مدينة إكسبو دبي بتحقيق الحياد الكربوني، وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالحفاظ على البيئة.

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