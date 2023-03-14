«بروج» توزّع 2.38 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – البيان

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عقدت شركة بروج بي إل سي، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، أمس، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نهائية بقيمة 650 مليون دولار (2.388 مليار درهم)، عن السنة المالية 2022، (أي تقريباً 7.9 فلوس لكل سهم)، وبذلك يصل إجمالي أرباح الأسهم المدفوعة بعد الاكتتاب العام (من يونيو إلى ديسمبر 2022)، إلى 975 مليون دولار (4.777 مليارات درهم) عن العام الجاري. وسيتم دفع الأرباح النهائية للمساهمين في أبريل 2023، كما أكد مجلس إدارة «بروج»، التزام الشركة بدفع 1.3 مليار دولار توزيعات أرباح لعام 2023. وحققت «بروج» منذ إدراجها أداءً قوياً، حيث نجحت في تجاوز تحديات السوق لتحقيق النمو المستقبلي، وحققت عوائد تنافسية للمساهمين.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة بروج: «يؤكد أداء بروج خلال عام 2022، القيمة الأساسية التي تقدمها للمساهمين، باعتبارها شركة تحقق أرباحاً مجدية، من خلال تركيزها على الأسواق عالية النمو، ذات الأسس القوية وطويلة الأمد، حيث تمتلك «بروج» معدلات كفاءة تعتبر رائدة على مستوى القطاع، مستمدةً من التكلفة التنافسية للمواد الخام، كما تحقق منتجات الشركة المتميزة والمبتكرة علاوات تسعيرية قوية، تتيح هوامش ربحية موثوقة، وإمكانية توزيع الأرباح بشكل دوري. وتمتلك بروج مكانة جيدة، تؤهلها للنمو الذاتي، واستكشاف فرص التوسع الدولي، بما يتماشى مع تكليف مجلس إدارة الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد أجندة بروج للاستدامة، التزامها بالحد من الانبعاثات ودعم الاقتصاد الدائري».

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