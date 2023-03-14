«كيندريل» تنضم إلى «الجيل التالي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انضمت شركة «كيندريل» الأمريكية؛ أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد، التي تهدف إلى جذب الشركات الممكّنة رقمياً من جميع أنحاء العالم، وتزويدها بأساسيات دخول السوق، للانطلاق والتوسع إقليمياً وعالمياً من داخل دولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة من جانب «كيندريل»، تأكيداً على إقبال الشركات العالمية العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل، على الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سبق ذلك الإعلان عن انضمام تسع شركات جديدة إلى المبادرة في فبراير الماضي وحده.

وتقوم شركة «كيندريل»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، بتقديم خدماتها المبتكرة إلى آلاف العملاء من المؤسسات في 60 دولة، وتوجد الشركة في السوق الإماراتي منذ اليوم الأول لإطلاقها العالمي في نوفمبر 2021، حيث تدعم البنية التحتية ذات الطبيعة المعقدة والحساسة لشركات الطيران الرائدة في الدولة، بما في ذلك الاتحاد للطيران، ومؤسسات مالية وهيئات حكومية ومقدمي رعاية صحية، وشركات نفط وطنية وشركات تجارية وغيرها. وتستهدف الشركة عبر انضمامها إلى المبادرة، إلى أن تلعب دوراً أساسياً في تحفيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «تواصل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جذب المزيد من الشركات العالمية الرائدة، للمساهمة في تحفيز نمو قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار». وأضاف معاليه: «إن قرار كيندريل بتعزيز وجودها في الإمارات، يعكس مدى جاذبية بيئة الأعمال في الدولة للشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل، كما يعزز تطور مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار». وتابع معالي الزيودي: «نتطلع إلى دعم طموحات كيندريل في التوسع إقليمياً، والاستفادة من خبراتهم الرائدة في تطوير صناعات المستقبل».

وتعليقاً على الانضمام إلى البرنامج، قال زيركسيس كوبر رئيس الأسواق الاستراتيجية في «كيندريل»: «يسعدنا الانضمام إلى برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التابع لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، ونتطلع إلى العمل مع الوزارة، ومع معالي الدكتور ثاني الزيودي.

ونشيد بالتوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات، لوضع التحول الرقمي على رأس أولويات خططها الوطنية». وتهدف مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، التي أُطلقت في يوليو 2022، لجذب الشركات المتمكنة رقمياً من كل أنحاء العالم، مع توفير حزمة من المستلزمات الضرورية لدخول السوق، والانطلاق بأعمالها، والتوسع من قلب الإمارات.

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