تقرير بريطاني: الوقت مثالي لبدء عمل تجاري في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكر تقرير بريطاني أن الوقت مثالي حالياً لبدء عمل تجاري في دبي، في ظل الازدهار اللافت، الذي يعيشه اقتصادها حالياً. وأكدت منصة «ذي يروبيان بزنس ريفيو» البريطانية للنشر في تقرير عن اقتصاد دبي بعنوان: «اقتصاد دبي المزدهر: هل الآن هو الوقت المناسب لبدء عمل تجاري جديد في الإمارة؟» أن الإجابة عن التساؤل هي نعم، فقد حان الوقت لبدء نشاط تجاري في دبي، في ظل حالة الازدهار الواعد، التي يشهدها اقتصادها.

وأفاد التقرير بأن التوقعات تشير إلى مزيد من النمو الاقتصادي الهائل خلال السنوات المقبلة، استناداً إلى عدد من المؤشرات، منها أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من المتوقع أن ترتفع خلال العقد المقبل إلى 650 مليار درهم (177 مليار دولار)، استناداً إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي استقطبتها الإمارة، خلال العامين الماضيين.

واستشهد التقرير بإحصاءات رسمية صادرة عن مرصد دبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أفادت بأن دبي شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من 2021 تدشين 378 مشروعاً جديداً ممولة باستثمارات أجنبية مباشرة، بلغت قيمتها الإجمالية 15.9 مليار درهم، الأمر الذي يعكس مدى جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية ولرواد الأعمال الباحثين عن وجهة جاذبة، تكون بمثابة نقطة انطلاق لنجاحهم في عالم المال والأعمال.

وأكد التقرير أن دبي باتت مركزاً عالمياً للأعمال التجارية، بفضل التحول الهائل الذي استطاعت أن تصنعه لنفسها على مدى السنوات الماضية، وما حرصت على توفيره لرواد الأعمال من بيئة داعمة ومحفزات ومناطق وحرة وغيرها، حتى بلغت هذه المكانة المرموقة على خريطة الأعمال التجارية العالمية.

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