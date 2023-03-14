«أدنوك للغاز» يستحوذ على 40.5 % من سيولة سوق أبوظبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 2.23 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم الطاقة والمالية والعقار. وتوزعت السيولة بواقع 1.93 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و304.07 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 543.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 27.5 ألف صفقة.وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9757.84 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3354.33 نقطة. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بواقع 781.93 مليون درهم، بنسبة تجاوزت 40.5 % من سيولة السوق الإجمالية، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 323.03 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة جاوزت 111.17 مليون درهم.

وعزز سهم شركة «أدنوك للغاز» مكاسبه، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 33.8 مليار درهم، في أول يوم إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية. وقفز رأس المال السوقي لأسهم شركة «أدنوك للغاز»، من 181.9 مليار درهم عند الإدراج، ليصل إلى 215.6 مليار درهم مع نهاية الجلسة. وارتفعت أسهم «أدنوك للغاز» بـ25 %، بعد دقائق من بدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس. وأغلق سهم «أدنوك للغاز» في ختام جلسة أمس ، عند مستوى 2.81 درهم، بارتفاع 18.6 %، مقارنة بسعر الطرح النهائي البالغ 2.37 درهم. وشهد السهم تداولات نشطة في أول يوم تداول على نحو 276.2 مليون سهم، بقيمة 781.9 مليون درهم، من خلال 8921 صفقة منفذة.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي «الجرافات البحرية» بـ1.54 %، و«بيانات» 1.16 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.58 %، و«برجيل القابضة» 0.5 %، و«أدنوك للتوزيع» 0.47 %، و«أبوظبي التجاري» 0.24 %، و«ألفا ظبي» 0.19 %.

وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 92.29 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي»، جاذباً 34.09 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» بسيولة جاوزت 33.92 مليون درهم. وارتفعت أسهم: «أرامكس» 3.7 %، و«سالك» 1.8%، و«إمباور» 0.64 %، و«أمانات القابضة» 1.66 %، و«تبريد» 1.02 %، و«دو» 1.17 %، و«تعليم» 2.7 %.

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