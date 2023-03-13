«المشرق» يبرم شراكة لإحداث نقلة نوعية في الألعاب الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «بنك المشرق نيو»، عن تعاونه مع شركة «جالاكسي ريسر»، لإحداث نقلة نوعية في عالم الألعاب، من خلال إطلاق مسابقة الألعاب Neo NXT، للألعاب الإلكترونية من «المشرق»، وهي تجربة متطورة، سترتقي بمهارات ممارسة الألعاب إلى مستويات جديدة كلياً.

ومن المقرر أن تتعاون المؤسستان في تلبية احتياجات الجيل الشاب، من خلال شاحنة الألعاب Neo NXT Gaming Challenge من «المشرق»، التي ستكون مجهزة بالكامل بمحطات الألعاب الإلكترونية، مع قسم مخصص للبث الصوتي. وكانت الشاحنة قد ظهرت للمرة الأولى يوم 3 مارس الجاري، في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (كوميك كون)، وسوف تنطلق في جولة عبر شوارع دبي، مع خطط للتوقف في محطات مختلفة، ضمن مواقع شهيرة في الإمارة لغاية 19 مارس.

وقال رادو توبليشيانو رئيس المشرق Neo والخدمات الشخصية في المشرق: «ترتبط الألعاب في جميع أنحاء العالم بالصغار ارتباطاً وثيقاً، كما أنها تعد وسيلة مثالية توفر بيئة محاكاة خاصة للأطفال، ولجيل الألفية، لتعلم المهارات الحياتية، وتعزيز تصميمهم لتحقيق أهدافهم، وبناء المرونة، وتعزيز الإبداع، وتنمية العلاقات بطريقة ممتعة ومسلية. ونحن في المشرق، حريصون كل الحرص على دعم عملائنا الصغار، وتزويدهم بالفرص للتفاعل مع علامتنا التجارية بطريقة مرحة ومبتكرة. ويسعدنا جداً أن نتعاون مع جالاكسي ريسر، لتقديم منصة للجيل القادم من اللاعبين والصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً لتطوير مهاراتهم. ومن هنا، فإن شراكتنا مع جالاكسي ريسر، هي خطوة منطقية في هذا الاتجاه، حيث تتيح لنا تقديم منصات مختلفة لتطوير الصغار في الإمارات العربية المتحدة، ومنحهم فرصة لعرض مهاراتهم».

وأعرب بول روي مؤسس شركة «جالاكسي ريسر»، عن سعادته بعقد هذه الشراكة مع المشرق، مؤكداً أنها خطوة طبيعية تتوافق مع رؤية كلا المؤسستين، الهادفة لتعزيز مستويات التفاعل مع المواهب من الجيل «زد» (الجيل الذي يلي جيل الألفية). وأشار إلى أن مسابقة Neo NXT Gaming Challenge من المشرق، هي نشاط مستقبلي، يهدف لربط الجمهور الشاب ممن يفضلون استخدام قنوات التواصل الاجتماعي والألعاب، عوضاً عن الوسائط التقليدية، مؤكداً أن أفضل طريقة للتواصل معهم، هي من خلال الألعاب، التي تمثل واحدة من منصاتهم المفضلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز