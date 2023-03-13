«اياكسل جلف لحاضنات الأعمال» ينطلق في دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أطلقت «إنديا أكسيليريتور»، برنامج مسرعات الشركات الناشئة والشريك الوحيد لشبكة «جلوبال أكسيليريتور نتورك» العالمية في الهند، مركز اياكسل جلف لحاضنات الأعمال في دبي، وذلك تحت إشراف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف المركز الذي يحظى بدعم من مركز حمدان للإبداع والابتكار إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لازدهار المواهب العاملة في الشركات الناشئة، وذلك تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى جعل دبي من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

ويقع مركز اياكسل جلف لحاضنات الأعمال في قرية الأعمال في منطقة ديرة بدبي، ويمتد على مساحة 3,200 قدم مربعة، ليوفر بيئة مثالية يتلقى فيها مؤسسو الشركات الناشئة برامج عملية متميزة لمدة أربعة أشهر، تشمل التدريب على إدارة المخاطر وتنمية شركاتهم الناشئة. كما سيوفر المركز العديد من فرص التوجيه والتواصل وجمع التمويل.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تزدهر دبي اليوم بقدراتها وبنيتها التحتية المبتكرة، بفضل الجهود الحثيثة لقيادتنا الحكيمة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي في طليعة أفضل المدن الاقتصادية في العالم. نحن نركز حالياً على الارتقاء بدبي إلى المستوى التالي، بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً لأجندة دبي الاقتصادية D33، والتي ستوفر فرصاً لا مثيل لها لكل من الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وستقدم «شبكة دبي لحاضنات الأعمال»، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدعم والتوجيه وأفضل الممارسات العالمية لأصحاب المشاريع، وذلك ضمن برامج حاضنات الأعمال في دبي، التي تضم 17 حاضنة تغطي قطاعات مختلفة، وتدعم أكثر من 500 مشروع، ويسعدنا أن نعلن عن ضم «مركز اياكسل جلف لحاضنات الأعمال» كأحدث عضو إلى هذه الشبكة، ونعتقد أن دخول هذه الحاضنة الجديدة إلى الإمارة سيشكل مورداً ثميناً لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وخصوصاً بالنسبة لأولئك القادمين من الهند، الذين يبحثون عن فرص للتوسع عالمياً من دبي، البوابة الإقليمية إلى العالم».

المستثمرون الملائكة

وقال ديباك أهوجا الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمركز اياكسل جلف لحاضنات الأعمال: «سيكون «مركز اياكسل جلف لحاضنات الأعمال» مركزاً لاحتضان وتسريع أعمال رواد الأعمال الناشئين في دبي. وسنعمل عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لزيادة تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارات. وكجزء من هذه الرحلة نخطط للمشاركة والتعاون مع الجامعات المحلية والأوساط الأكاديمية لتحفيز الابتكار ودفع ريادة الأعمال، وسد الفجوة في عدد «المستثمرين الملائكة»، ونخطط أيضاً لتوفير الوصول إلى الأسواق للشركات الناشئة من الهند الحريصة على التوسع عالمياً من دبي. كما سيستفيد النظام البيئي للشركات الناشئة في دبي بشكل كبير من هذا المشروع الجديد، المدعوم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدعم من «إنديا أكسيليريتور»، الحاصل على جائزة «أفضل مسرع للأعمال في الهند» لعام 2021 من قبل مبادرة «ستارت اب انديا» الحكومية بعد تقييم أكثر من 60 مسرعاً في الهند.

وتأتي أهمية «إنديا أكسيليريتور» من الضرورة المتزايدة لتطوير نظام بيئي شامل في دولة الإمارات يتوافق مع الرؤية التي قدمتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. نحن متحمسون للهمل سوياً في المركز، ونتطلع لكي نكون جزءاً مهماً من هذه الرحلة الناجحة».

وقال سعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع خلال المؤتمر: إن عدد المشاريع التي قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعمها بسبل مختلفة حتى اليوم يتجاوز 8000 مشروع، مشيراً إلى أن حجم التمويل المباشر الذي قدمه صندوق «محمد بن راشد» التابع للمؤسسة لمشاريع المواطنين يصل اليوم إلى أكثر من 240 مليون درهم.

وأضاف: «أصحاب المشاريع الناشئة هم المهارات التي تسعى الدول لاستقطابها. ودبي اليوم تعتبر أول وأكبر حاضنة للأعمال في المنطقة، وذلك بفضل الدعم الحكومي الكبير، الذي انعكس مرونة في الضوابط وسهولة في تأسيس الأعمال قل نظيرها في المنطقة وحتى العالم، واليوم تتمتع دبي بالبنية التحتية والتنوع علاوة على أنها البوابة الأولى للأعمال إلى كامل المنطقة. وحول صعوبات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة قال المري: المشاريع هي من يجذب التمويل، ومن الضروري إيجاد الشريك المناسب، الذي يفهم كيفية عمل المشروع، خصوصاً أن تمويل المشاريع الناشئة هي ليست مسؤولية البنوك في النتيجة. وتوفر منصة «دبي نيكست» للتمويل الجماعي مصدراً بديلاً ومهماً للمشاريع الناشئة، وتتيح لرواد الأعمال عرض مشاريعهم بشكل شفاف.

وقال آشيش باتيا، مؤسس «إنديا أكسيليريتور»: كأول تجربة لنا خارج الهند قمنا ببناء منشأة حديثة لتزويد المواهب الشابة ورواد الأعمال بالمعرفة والأدوات والعلاقات اللازمة، لتعزيز نمو أعمالهم. إن الطرق المبتكرة التي تتبعها حكومة دبي لدعم ورعاية النظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارة تجعلها مكاناً مثالياً لازدهار الأعمال، ونحن نتطلع إلى تعزيز الممر التجاري بين الهند والإمارات.

20 شركة ناشئة

قالت منى سينغ، الشريك المؤسس لشركة «إنديا أكسيليريتور»، إن المسرع يعتزم جلب أكثر من 20 شركة ناشئة إلى دبي – من إجمالي 200 شركة ناشئة تحتضنها الشركة في الهند - في غضون الـ 12- 18 شهراً المقبلة، مشيرة إلى أن الشركات تنشط في قطاعات مختلفة متخصصة في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا العلوم. وأضافت سينغ: إن المسرع الذي أطلق عام 2017 في الهند يهدف إلى رفع إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات، التي يحتضنها إلى مليار دولار بحلول منتصف 2024.

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