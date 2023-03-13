«واي كول» الهندية تبرم اتفاقية لدعم استراتيجية الأمن الغذائي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «واي كول فودز»، شركة الأغذية والتكنولوجيا الزراعية الهندية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إبرام مذكرة تفاهم مع «شويترامس»، وستتولى «شويترامس»، بموجب الاتفاقية، توزيع منتجات «واي كول» من الفاكهة والخضار الطازجة من خلال شبكة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات من أجل القضاء على الجوع عبر ضمان الوصول الآمن إلى الأطعمة المغذية طوال العام، حيث تهدف الاستراتيجية بشكل خاص إلى تطبيق ممارسات زراعية مرنة تسهم في زيادة عمليات الإنتاج وتحسين الإنتاجية، مع المحافظة في ذات الوقت على النظم الإيكولوجية. وفي هذا الإطار، تتخذ كل من «واي كول فودز» و«شويترامس» خطوات جادة لتنفيذ الاستراتيجية، انطلاقاً من دولة الإمارات.

وتعقيباً على الشراكة الجديد، قال كارثيك جايارامان، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لدى «واي كول فودز»: «لطالما جمعت بين الإمارات والهند شراكة استراتيجية قوية على صعيد الأمن الغذائي. وبصفتنا شركة هندية رائدة في مجال الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، نواصل الإسهام في تعزيز هذه الشراكة الكبرى. إن تعاوننا مع شويترامس يمثل خطوة أخرى في إطار جهودنا للعمل مع الشركاء المناسبين بشكل منظم، حيث ستساعدنا شراكتنا على توفير منتجات طازجة ذات جودة عالية من مختلف أنحاء العالم في السوق الإماراتي الذي يعتبر من الأسواق الأكثر أهمية في المنطقة».

وستقوم «شويترامس» بتوزيع منتجات «واي كول» بشكل حصري عبر منافذ البيع بالتجزئة التابعة لها في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القووين ورأس الخيمة والفجيرة.

وبدوره، قال «راجيف وارير»، الرئيس التنفيذي لـ«شويترامس»: «يسر شويترامس أن تتعاون مع واي كول فودز لضمان إمدادات منتظمة من المنتجات الطازجة عالية الجودة من مختلف أنحاء العالم إلى متاجر بيع الأغذية بالتجزئة في دولة الإمارات. من شأن هذا المشروع أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في الدولة، ونحن فخورون بالشراكة مع واي كول فودز لتحقيق هذه الأهداف المهمة».

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