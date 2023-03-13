37 مصنعاً إيطالياً يشارك بمعرض الجلود العالمي في دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكد أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات أن طموح الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع، خلال السنوات العشر المقبلة، هو ما شجع الشركات الإيطالية العاملة في قطاع صناعة الجلود،

لتكون صاحبة المشاركة الأكبر في النسخة الثانية من معرض تجارة الجلود العالمي APLF دبي 2023، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري، وذلك من خلال مشاركة 37 مصنعاً للجلود في جناح إيطاليا في المعرض.

ولفت سكاربا إلى أن إيطاليا هي المصنع الأول لتكنولوجيا صناعة الجلود في أوروبا والمورد الأوروبي الأول للجلود وآلات الدباغة إلى الإمارات، مشيراً إلى أن 70% من إنتاج إيطاليا من الجلود وتقنيات الدباغة يتم تصديره عالمياً، أو ما يعادل 400 مليون يورو سنوياً.

وأشار سكاربا إلى أن إيطاليا هي أكبر دولة مشاركة في النسخة الثانية من المعرض، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري، وذلك من خلال مشاركة 37 مصنعاً للجلود في جناح إيطاليا في المعرض بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية، التي تروج لشعار «صنع في إيطاليا» في جميع أنحاء العالم وفقاً لتوجيهات وزارة الخارجية الإيطالية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي مع الإمارات بلغ نحو 8 مليارات يورو بنهاية 2022.

وأضاف سكاربا خلال المعرض، الذي يستضيف 14 جناحاً وطنياً من بلدان عدة حول العالم: «بلغت قيمة الإنتاج السنوي للمصنعين الإيطاليين لآلات الدباغة والأحذية والسلع الجلدية 572 مليون يورو، بزيادة وقدرها 30%، مقارنة بعام 2020، وبلغ رصيد الأعمال التجارية 348 مليون يورو في عام 2021. مع 235 شركة عاملة ونحو 4000 موظف، يعتبر القطاع من أكثر القطاعات استقراراً في الاقتصاد الإيطالي، حيث لم يتأثر بالانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وأوضح سكاربا: في السنوات الأخيرة قدم القطاع استثمارات كبيرة في الابتكار والتكنولوجيا لخلق منتجات أفضل، بالإضافة إلى تقليل الأثر البيئي في عمليات الدباغة. «الاستدامة هي الاستدامة الإيطالية» هو الشعار، الذي تسعى إيطاليا إلى الترويج له، خلال معرض تجارة الجلود العالمي 2023 APLF، مما يؤكد الجهود التي يبذلها القطاع الإيطالي لتطوير حلول مبتكرة ذات أثر أقل على البيئة. نريد أن نقدم فرصة للاعبين في هذا القطاع وأصحاب المصلحة، لتبادل الأفكار وبناء شراكات، من أجل مواكبة التحول في قطاع الطاقة، والمساهمة في دعم استراتيجية الإمارات للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050، استعداداً لمؤتمر المناخ 28 COP، الذي سيعقد في دبي في نوفمبر المقبل.

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