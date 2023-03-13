«نخيل» تستعرض مشروعاتها في معرض «ميبيم» بفرنسا

المصدر: دبي - وام

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تشارك شركة «نخيل» - المطور العقاري العالمي والتي تتخذ من دبي مقراً لها - في معرض ومؤتمر «ميبيم» العقاري الذي يقام في مدينة كان الفرنسية غداً 14 مارس.

وتستعرض شركة «نخيل»، التي شاركت أول مرة في معرض «ميبيم» في عام 2016، مشروعاتها الرئيسة، حيث تعرض مشروعها الفريد «جزر دبي»، الذي يبتكر مفهوماً جديداً للعيش على الواجهة البحرية، عبر جزره الخمس التي تقدم تجارب فريدة ومبتكرة، فضلاً عن مشروعاتها الأخرى مثل «تلال الفرجان»، و«مروج الفرجان»، و«قرية جبل علي»، و«بالم بيتش تاورز».

ويعد معرض «ميبيم 2023» منصة تتيح الفرصة لشركة «نخيل» عرض رؤية هويتها المؤسسية الجديدة: «نبني لينعم الناس بالسعادة والازدهار» أمام قاعدة واسعة من الجمهور العالمي. وسيُمكن الحدث الشركة من التواصل مع الشركات العاملة في القطاع لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة، فضلاً عن تعزيز مكانتها شركة رائدة في تطوير مشروعات الواجهة البحرية وتجارب المعيشة الراقية في الساحة العالمية.

وعدت رشا حسن، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»، معرض ميبيم، إحدى الفعاليات الرائدة في سوق العقارات الدولي، لافتة إلى التطلع للتواصل مع الخبراء والعاملين في القطاع ومشاركة وعرض المشروعات المبتكرة.

يشار إلى أن الحدث الذي يستمر أربعة أيام يستقطب كبار اللاعبين الأكثر تأثيراً من جميع قطاعات العقارات العالمية، بمشاركة أكثر من 20،000 زائر من أكثر من 80 دولة، من المهندسين المعماريين والمستثمرين والمطورين ومجموعات الفنادق.

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