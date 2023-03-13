1.4 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان بنمو 34 % في فبراير

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان من خلال تقريرها العقاري الشهري عن تسجيل 814 تصرفاً عقارياً خلال شهر فبراير بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 34% مقارنة بشهر يناير الماضي، في حين بلغ حجم التداول 578 مليون درهم من إجمالي 533 عملية تداول حيث تم تسجيل أعلى قيمة مبايعة في منطقة «الحليو 2» بقيمة 65 مليون درهم.

مكانة

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن وتيرة النمو المتصاعدة التي يحققها القطاع العقاري تؤكد المكانة المتقدمة لإمارة عجمان على الخارطة العقارية محلياً وإقليماً وتعزز سمعتها كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، علاوة على الفرص الواعدة التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين ومقوماتها الاقتصادية والتجارية الهائلة ، فضلاً عن التطور المستمر لبنيتها التحتية التي تعد إحدى أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات العقارية.

رهن

وأوضح المهيري أن الدائرة سجلت خلال شهر فبراير الماضي 179 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 321 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 105 ملايين درهم في منطقة «المويهات 1»، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«العامرة» على التوالي، كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و «جاردن سيتي».

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