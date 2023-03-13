"كيو القابضة" تمنح "NPC" عقدا بقيمة 470 مليون درهم

المصدر: وام

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وقعت مجموعة كيو القابضة عقدا مع شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC بقيمة 470 مليون درهم لتنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع ريم هلز في جزيرة الريم.

وستتولى شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC تنفيذ أعمال شبكات الطاقة، والماء، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز، الضرورية لمثل هذا المشروع السكني، بالإضافة إلى أعمال شبكة الطرق الداخلية، وتشكيل الجزر، والقناة المائية، وفق أرقى المستويات العالمية.

وقال بين هودسون، الرئيس التنفيذي لشركة كيو للعقارات " يعد هذا المشروع جزءاً حيوياً ومركزياً من التزامنا بالتطوير الاقتصادي لإمارة أبوظبي، متمثلاُ في بناء مشاريع فريدة، ومتميزة، ومستدامة،. ونحن على ثقة بأن خبرات شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC ستُمكّننا من إنشاء بنيةٍ تحتيةٍ وطرقٍ بأعلى معايير الجودة لمجمع ريم هلز".

يُذكر أن المراحل الثلاث المكتملة من مشروع ريم هلز قد شهدت إتمام بيع وحداتها السكنية خلال زمن قياسي، مما يؤكد النجاح المستمر للمشروع.

من جانبه قال حلمي ناجي، المدير العام لشركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC " فخورونا بفوزنا بهذا العقد ونؤكد التزامنا بإنجاز أعمال البنية التحتية والطرق المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع ريم هلز بأعلى مستويات الجودة وضمن الإطار الزمني المتفق عليه. وإننا نتطلع للعمل عن كثب مع كيو القابضة ".

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