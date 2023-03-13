غرفة دبي تستقطب "تويا سمارت" الرائدة عالمياً في تطوير منصات الذكاء الاصطناعي

المصدر: البيان

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استقطبت غرفة دبي العالمية شركة "تويا سمارت" (Tuya Smart)، الرائدة عالمياً في مجال تطوير منصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لمزاولة أنشطتها في الإمارة.



وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ستركز "تويا سمارت" اهتمامها على استخدام تقنية إنترنت الأشياء للارتقاء بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وستكرّس الشركة خبرتها لمساعدة الشركات والمستهلكين على تبني ممارسات أكثر استدامة والتزاماً بالمسؤولية البيئية.

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