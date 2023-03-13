2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 691 مبايعة بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 249.95 مليون درهم و648 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.56 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الجداف.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 134 مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 709.5 مليون درهم منها 20 رهنا لأراض بقيمة 548.11 مليون درهم و67 رهنا لفلل وشقق بقيمة 161.39 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 223 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 213 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 101 هبة بقيمة 100.53 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 43 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 19 مليون درهم.



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