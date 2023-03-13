«أبوظبي الأول» يواصل البحث عن استحواذات جديدة لتوسيع حضوره إقليمياً وعالمياً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد كريم القروي، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ لمجموعة بنك أبوظبي الأول رئيس الشؤون المالية المؤقت، أن البنك يواصل البحث دائما عن فرص استحواذ جديدة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وقال القروي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الاستحواذات الجديدة ستوسع أعمال البنك وحضوره في أسواق جديدة على مستوى العالم في ظل حضوره القوي حالياً والممتد إلى 20 سوقاً من القارة الأمريكية إلى آسيا، مشيراً إلى أن البنك ليست لديه أي فرص لعمليات استحواذ في الوقت الراهن.

وأوضح أن البنك دائما ما يبحث عن الفرص الاستثمارية من خلال استراتيجية نمو متكاملة وخطة عمل محكمة تهدف الى تعزيز النتائج والاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المختلفة، بما يسهم في تحقيق نتائج قوية بالإضافة إلى أفضل العائدات المستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.

ورداً على سؤال حول خطط "أبوظبي الأول" لإصدار صكوك وسندات خلال العام الجاري، قال القروي: "نبحث ضمن إطار عملنا اليومي عن سبل جديدة لتنويع مصادر التمويل في البنك، ونستهدف سنوياً مصادر تمويل جديدة في حدود 4 مليارات دولار".

وأضاف: "إن اللجوء إلى أسواق رأس المال العالمية لإصدار صكوك أو سندات خلال العام الحالي سيكون في حال الاحتياج إلى ذلك".

وتابع القروي: "سيستمر تمويل المجموعة مبنياً على تنوع قاعدة مستثمرينا واختيار أسواق ذات كفاءة عالية من حيث التكلفة لا سيما ان أبوظبي الأول يعد خيارا مفضلا للمستثمرين العالميين".

وأطلق "أبوظبي الأول" منذ بداية العام الجاري اصدارين لأسواق رأس المال خلال شهر يناير الماضي، مع أول إصدار مقوم بالدولار الأمريكي للصكوك لهذا العام من فئة "RegS" بقيمة 500 مليون دولار بأجل خمس سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير 2023.

كما نجح "أبوظبي الأول" في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار بأجل 5.25 سنة بمعدل 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي يبلغ 4.514%، وتم التسعير بنجاح في 19 يناير 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز