دناتا للتموين تفوز بعقد مع بونزا وتفتتح أول منشأة في مطار «صن شاين كوست» الأسترالي

المصدر: دبي ـ البيان

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وسّعت دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، حضورها في مجال تموين التجزئة في أستراليا، وذلك إثر فوزها بعقد لعدة سنوات مع «بونزا Bonza»، أحدث ناقلة جوية في البلاد، لدعم عملياتها وخدماتها، بما في ذلك توفير قائمة طعام أسترالية 100 % للناقلة عند الطلب.

وتضمن تجربة دناتا العالمية وحلولها الشاملة التنفيذ والتسليم السلس لبرنامج الناقلة للتجزئة عبر عملياتها. وعمل خبراء التجزئة في دناتا مع «بونزا» لاختيار وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات الأسترالية، بما في ذلك وجبات ومشروبات وعناصر وجبات خفيفة عالية الجودة، ما يساعد الناقلة على توفير نهج جديد للتجربة على الطائرة وزيادة الإيرادات الإضافية.

وسوف تدعم دناتا للتموين عمليات «بونزا» من منشأة جديدة بالقرب من قاعدة الناقلة في مطار صن شاين كوست، وهي أول منشأة من نوعها في هذا المطار الذي يشهد تطوراً متواصلاً. وتدير دناتا للتموين حالياً 15 مرفقاً في أستراليا، بما فيها المركز الجديد، بفريق يضم أكثر من 3000 من المتخصصين المدربين تدريباً عالياً، ويقدمون خدمات تموين الطائرات وخدمات التجزئة المصممة خصيصاً لأكثر من 40 شركة طيران في أستراليا.

وتعمل «بونزا»، الناقلة الوحيدة منخفضة التكلفة المستقلة في أستراليا، التي دشنت عملياتها في يناير 2023، انطلاقاً من قاعدتها الرئيسية في مطار صن شاين كوست، وتخدم حالياً 17 خطاً في 13 موقعاً عبر البلاد.

وأعرب مدير دناتا للتموين في أستراليا هيرانجان ألويسيوس، عن سعادته بقرار «بونزا» اختيار شركته لتوفير خدمات التجزئة على طائرات الناقلة. وقال: «سوف تضمن حلولنا المبتكرة، إلى جنب مع فهمنا العميق لمتطلبات الركاب، تقديم تجربة سفر فريدة، ما يساعد بونزا على تنفيذ خططها الطموحة للنمو. كما يسعدنا أن نشارك في هذه اللحظة التاريخية في تاريخ الطيران الأسترالي ونتطلع إلى المساهمة في نجاح الناقلة».

من جانبها، قالت المدير التجاري في بونزا كارلي بوفي: «لعبت دناتا دوراً رئيسياً في تقديم أول قائمة طعام في العالم على الطائرة جاءت جميع مكوناتها من موطنها الأصلي، وتُقدّم عند الطلب عبر تطبيق Fly Bonza وتُسلّم مباشرة إلى الركاب في مقاعدهم. إن إنشاء وتسليم قائمة الطعام الأسترالي بالكامل ليس بالأمر السهل، ما أدى إلى إنشاء أول مرفق للتموين في ساحة بونزا بمطار صن شاين كوست. نحن نتطلع إلى زيادة وتعزيز خياراتنا على متن الطائرة لنقل مزيد من منتجات الطعام والشراب الأسترالية إلى آفاق جديدة».

يعد قسم التموين والتجزئة في دناتا أحد أبرز مزودي خدمات الضيافة على متن الطائرة في العالم. وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية 2022/ 2023، حمّلت فرق دناتا أكثر من 50 مليون وجبة، وقدّمت خدمات كاملة لناقلات اقتصادية وطائرات كبار الشخصيات في أكثر من 60 موقعاً.

وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 130 مطاراً في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست.

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