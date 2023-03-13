"أدنوك للغاز" تدرج حصة أقلية من أسهمها بسوق أبوظبي في أكبر طرح يشهده السوق على الإطلاق

المصدر: وام

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أعلنت أدنوك للغاز بي أل سي، شركة معالجة غاز متكاملة وعالمية المستوى، اليوم عن إدراج وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام.

وشهد الاكتتاب العام، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت حوالي 9.1 مليار درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي) من خلال طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية ش.م.ع. ("أدنوك") لحصة أقلية تمثل 5% تقريباً من إجمالي رأس المال المصدر للشركة ("الطرح")، أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم (ما يعادل أكثر من 124 مليار دولار) متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

واستقطب الاكتتاب العام طلباً دولياً غير مسبوق من المؤسسات الاستثمارية الدولية (خارج دولة الإمارات العربية المتحدة)، التي ولدت طلبات بقيمة حوالي 92 مليار درهم (ما يعادل حوالي 25 مليار دولار) – حوالي 10 أضعاف إجمالي حجم الطرح.

وأتاح الاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز" الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين لامتلاك أسهم في شركة عالمية المستوى واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز.

وتدير "أدنوك للغاز" 95% من إجمالي احتياطيات دولة الإمارات من الغاز الطبيعي التي تُعد سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتوفر حوالي 60% من احتياجات دولة الإمارات من غاز المبيعات، كما تمتلك مجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 دولة.

وسجلت الشركة إيرادات معدلة (كما تم تعريفها في نشرة الطرح الدولية) بلغت 21.1 مليار دولار وصافي دخل بلغ 4.2 مليار دولار (في كل حالة للأشهر العشرة المنتهية في 31 أكتوبر 2022)، كما تمتلك مكانة راسخة للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي لدعم استراتيجيتها للنمو والتزامات توزيع الأرباح المستقبلية.

وتستهدف الشركة دفع توزيعات أرباح تبلغ 1.625 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 بخصوص النصف الأول من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما تخطط لتقديم 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024 بخصوص النصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

كما تتوقع الشركة بعد ذلك، زيادة مبلغ توزيعات الأرباح السنوية المستهدف من 3.250 مليون دولار (ما يساوي توزيع الأرباح السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023) بمعدل نمو يساوي 5% سنويًا على أساس الأرباح الموزعة لكل سهم، خلال الفترة بين 2024-2027.

وبهذه المناسبة، قال سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نشاطه القويّ امتداداً لزخم النمو الاستثنائي الذي سجّله خلال العام 2022 من عمليات الإدراج والاكتتابات المتميزة. ومع ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي لمكانتهما على خارطة الاستثمار العالمي، يواصل السوق جذب مستويات قياسية من الإقبال والطلب من شريحتي المؤسسات والمستثمرين الدوليين. ويشكل النجاح الذي حققه الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز دليلاً ملموساً على آفاق النمو القوية للشركة والقيمة المتميزة التي تقدمها، ويعكس أيضاً الثقة الراسخة بأسس السوق الصلبة في الإمارة ومكانتها المتنامية كوجهة استثمارية رائدة. سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تسجيل المزيد من الزخم خلال الفترة المقبلة عبر مجموعة قوية مرتقبة من عمليات الإدراج التي من شأنها توسيع وتعزيز دور السوق المهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية الدولة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال من المؤسسات الاستثمارية، وتحفيز المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي".

من جهتها وفي حفل الافتتاح، قالت فاطمة النعيمي، عضو مجلس إدارة "أدنوك للغاز"، نائب رئيس تنفيذي إدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في "أدنوك": "تعد هذه الخطوة حدثاً مهماً تفتخر به جميع كوادر ’أدنوك‘، ومناسبةً تاريخيةً لشركة أدنوك للغاز ودولة الإمارات. لقد كان الطلب على الاكتتاب العام الأولي لشركة ’أدنوك للغاز‘ الذي يعد الأكبر على مستوى العالم هذا العام حتى الآن، غير مسبوق، حيث شهد إقبالاً قياسياً من المستثمرين الأفراد وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية. ويسلط مستوى الاهتمام الذي شهدناه في دولة الإمارات وخارجها الضوء على سجل أداء ’أدنوك للغاز‘ الذي يتميز بالوضوح، ويعكس كذلك الثقة في مكانة وقدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو المستقبلي المستدام".

وبدوره، قال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للغاز": "جاء هذا الإنجاز بفضل تفاني والتزام وإخلاص جميع موظفي ’أدنوك للغاز‘، حيث ساهم تركيزهم على استمرار تقديم خدمات متميزة لعملائنا في تحقيق أداء مالي وتشغيلي ممتاز حتى الآن، وقد انعكس ذلك بشكلٍ واضح على إقبال المستثمرين. وبالتزامن مع بدء مسيرتها كشركة مدرجة، سنواصل في ’أدنوك للغاز‘ التركيز على تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو المدعومة بتوسيع القدرة على الاستكشاف والتطوير والإنتاج، مما سيمكننا من معالجة وتوفير كميات أكبر من الغاز للعملاء، وزيادة تنويع مزيج منتجاتنا، وضمان تقديم خدماتنا للأعداد المتزايد من عملائنا الدوليين مع استمرار نمو الطلب على الغاز".

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسعدنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية استقبال أكبر اكتتاب في العالم لهذا العام حتى الآن، والأكبر أيضاً في تاريخ السوق، لنؤكد مجدداً قدرتنا على جذب كبار المُصدرين وتزويدهم بمنصة شفافة وحيوية يمكنهم من خلالها تسريع رحلة نموهم. إن الطلب المُرتفع للغاية الذي شهدناه كحال العديد من الاكتتابات السابقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي انعكاس لجهودنا المستمرة لتزويد المستثمرين الإقليميين والدوليين بفرص استثمارية فريدة، والمشاركة في مسيرة تنمية القطاعات الحيوية في دولة الإمارات. ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية ترسيخ مكانته وقدرته على تقديم قيمة متميزة كمنصة رائدة للجهات المُصدرة ووجهة عالمية لرؤوس الأموال الاستثمارية".

وتعد "أدنوك للغاز" الشركة الخامسة التي تطرح "أدنوك" جزءاً من أسهمها للتداول في السوق ويمثل هذا النجاح غير المسبوق الذي حققه الطرح إنجازاً بارزاً لأدنوك في مسيرتها المستمرة لخلق وتعزيز القيمة ودورها المحوري في تمكين نمو وتوسع اقتصاد دولة الإمارات وأسواق رأس المال. وتماشياً مع برنامجها للنمو، ستواصل "أدنوك" توسعة قاعدة مستثمريها والوصول إلى أسواق رأس المال، من خلال توفير الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في أصول للطاقة عالمية المستوى.

وستواصل "أدنوك" و"أدنوك للغاز" التزامهما بتحقيق نمو مستدام وفوائد طويلة الأمد لدولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين بهم.

بدأ إدراج وتداول أسهم أدنوك للغاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الساعة 10:00 صباحًا (توقيت الخليج القياسي) في 13 مارس 2023، تحت الرمز "ADNOCGAS" ورقم التعريف الدولي "AEE01195A234". منذ قبول الإدراج، تمتلك أدنوك حصة تبلغ حوالي 90٪ من رأس المال المصدر لشركة أدنوك للغاز.

وكانت شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) المستشار المالي المستقل للشركة.

كان بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مديري الاكتتاب المشتركين. كما أنه كان كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي - فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م) وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي مدراء السجل المشتركين، فيما أن بنك أبوظبي الأول ش.م.ع كان بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وكان بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الماريه المحلي، بنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.، إعلاناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

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