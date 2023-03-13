أحمد بن سعيد يفتتح مؤتمر ومعرض جوتيك 23 للنفط والطاقة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ احمد بن سعيد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الاعلى للطاقة في دبي الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط(جوتيك) الذي تنظمه شركة "دراجون أويل" بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، وبحضور ومشاركة 50 جهة عالمية تعرض مجموعة واسعة من التقنيات المستقبلية. وقام سموه بتكريم المؤسسات المشاركة بحضور معالي سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الاعلى للطاقة بدبي ورئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، في كلمة افتتح بها المؤتمر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأهمية تنويع منظومة الطاقة مع التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة لتلبية النمو المستقبلي، مع اعتبار الغاز عنصراً تحولياً طويل الأجل مطلوباً بوصفه مكوناً تكميلياً للطاقة يمتاز بانبعاثات أقل، في حين أن الطلب على النفط هو استجابة لكل من المتعاملين وقطاع صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تصنيع منتجات ذات معدلات انبعاثات منخفضة، وأن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ملتزمة بتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، ودولة الإمارات تواصل مسيرتها الناجحة بكل ثقة، حيث تسهم الطاقة الشمسية والطاقة النووية في مزيج الطاقة.

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