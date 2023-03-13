"بريسايت" تبدأ الاكتتاب اليوم لطرح 24.24% من أسهمها في سوق أبوظبي

المصدر: وام

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أعلنت "بريسايت ايه أي هولدينغ بي إل سي"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، الشركة الدولية الرائدة في المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد حصلت الشركة على موافقة تؤكد بأن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح بتاريخ اليوم الموافق 13 مارس 2023 وتنتهي فترة الاكتتاب بتاريخ 17 مارس 2023. تم طرح الأسهم بسعر ثابت وقدره 1.34 درهم إماراتي للسهم. ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 27 مارس 2023.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت في 3 مارس 2023 على طلب الشركة لطرح 1,359,680,000 سهم تمثل 24.24% من رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج. وستبقى "مجموعة 42 هولدينغ ليمتد" مالكة لغالبية رأس مال الشركة عقب عملية الطرح.

حققت الشركة سجلاً قوياً على صعيد الأداء التاريخي المدعوم بميزانية عمومية قوية وإمكانية تحقيق النمو المتوقع، فضلاً عن مجموعة قوية من المشاريع المدعومة بإيرادات يمكن الاعتماد عليها والتنبؤ بها بفضل العقود المتكررة التي التزمت بها الشركة على المدى البعيد.

حققت بريسايت نمواً قوياً في الإيرادات بلغ 423 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 16% عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وجاء هذا النمو في الإيرادات بفضل النمو الملموس في حجم طلبات عملاء بريسايت التي تضم عقوداً متكررة وطويلة الأمد.

كما حققت بريسايت نمواً ملحوظاً في الأرباح، حيث بلغت أرباحها الإجمالية 266 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 92% عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وبلغ صافي أرباح الشركة 148 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، بارتفاع قدره 55% عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وكانت هوامش الأرباح الإجمالية والصافية قوية أيضاً بنسبة 63% و35% على التوالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

يمكن للمستثمرين العاديين والمحترفين الاكتتاب في الطرح، حيث تنتهي فترة الاكتتاب في 17 مارس 2023، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 27 مارس 2023، تبعاً لظروف السوق والحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية في دولة الإمارات.

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