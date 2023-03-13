اتصالات من &e تستكمل أول تجربة لشبكة الجيل الخامس في عمليات التنقيب عن النفط

المصدر: وام

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أعلنت اتصالات من &e، اليوم عن نجاح تجربة شبكة الجيل الخامس 5G ضمن مواقع متعددة في قطاع النفط والغاز، موفرةً أعلى معايير أمن البيانات والحلول الرقمية عبر شبكة متطورة للهاتف المتحرك قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بموثوقية ومرونة.

واستهدفت التجربة تلبية متطلبات قطاع النفط والغاز بتوفير خدمات الجيل الخامس المعتمدة عالمياً حيث أثبتت التجربة قدرة شبكات الجيل الخامس على إدارة حركة مرور البيانات للشركات، وتمكين نقل أسرع للبيانات المرسلة والمتابعة في الوقت الفعلي، وكاميرات المتابعة الأمنية على مناطق جغرافية واسعة، مما يمهد الطريق بشكل فعال نحو التحول الرقمي للصناعات العاملة ضمن نطاقات واسعة.

وقال مروان بن شكر، نائب أول للرئيس لشؤون تخطيط الشبكات في اتصالات من &e: تعد هذه التجربة ذات دور هام للغاية وتمثل إنجاز آخر يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققناها في هذا المجال، إذ تسهم هذه التجربة في تطويرٍ قطاع النفط والغاز بشكلٍ ملموس. وتدعم هذه الخدمة أهداف التحول الرقمي في القطاع، إلى جانب تلبية متطلبات النفط والغاز للحصول على اتصال موثوق به مع التحكم الكامل في البيانات الحساسة للمستخدمين.

ويعد قطاع النفط والغاز من أكثر القطاعات الحيوية في الشرق الأوسطـ، لذلك تسهم مثل هذه المبادرات الرامية في تعزيز كفاءة وفعالية القطاع بشكل كبير وتحفز بالتالي النمو الاقتصادي في المنطقة. ومن شأن تقنية شبكة الجيل الخامس أن تسهم في دعم قطاعات أخرى مثل الأمن العام، والرعاية الصحية، والتصنيع.

وتعمل اتصالات من &e على تكثيف الجهود لتطوير شبكة الجيل الخامس وتعزيز فعاليتها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ما يسهم في توفير حلول جديدة تدعم حالات الاستخدام المتعددة لم تكن متوفرة في السابق بالإضافة الى عدة تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية الواقع الممتد (Extended Reality) كما ستواصل اتصالات من &e تطبيق تقنيات التعلم الآلي على مستويات متنوعة من الشبكة للارتقاء بمستوى الخدمات ومواصلة منهج الاستدامة في عملياتها.

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