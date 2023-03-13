كهرباء ومياه دبي تدشن محطة نقل رئيسية جديدة جهد 132/11 كيلوفولت في تلال الغاف

المصدر: وام

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دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي محطة نقل رئيسية جديدة جهد 132/11 كيلوفولت بقدرة تحويلية 150ميجافولت أمبير في مشروع تلال الغاف الذي تطوره شركة ماجد الفطيم العقارية.

وتضمن المشروع مد كابلات أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 300 متر لربط المحطة بشبكة النقل الرئيسية. وتطلّب المشروع ما يزيد عن 800 ألف ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة والجودة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل جهودنا الدؤوبة لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

ويأتي تدشين محطة النقل الرئيسية الجديدة في تلال الغاف ضمن سعينا لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة، وحرصنا على دعم المشروعات العمرانية التي ينفذها القطاع الخاص. وقد أسهم اعتماد الهيئة على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم."

من جهته، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في "ماجد الفطيم العقارية": "تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، تواصل ماجد الفطيم العقارية دعم الرؤية الحكومية.

وبوصفه أول مشروع معتمد من مؤسسة بحوث البناء للتقييم البيئي (BREEAM)، يتخذ مشروع تلال الغاف منهجاً طموحاً وعملياً قابلاً للتطبيق على طريق الاستدامة، وذلك من خلال تطوير وجهة صحية ومتميزة للسكان والزوار. ويعتبر تدشين محطة النقل الرئيسية في المشروع إنجازاً أساسياً للمجمّع، ونتقدّم بالشكر إلى هيئة كهرباء ومياه دبي على جهودها الدؤوبة ودعمها المتواصل."

يشار إلى أن إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت في دبي بلغ 334 محطة بنهاية العام 2022، بالإضافة إلى 29 محطة قيد الإنشاء.

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