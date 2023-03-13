"أدنوك للغاز" تفتتح عند 2.8 درهم للسهم في أول يوم للتداول

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت أسهم أدنوك للغاز عند سعر 2.8 درهم في أول يوم تداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقابل سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم. وبدأ اليوم الاثنين التداول بأسهم وحدة الغاز الطبيعي التي أسستها شركة أدنوك مؤخرا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد اكتتاب عام أولي بلغ حجمه 2,5 مليار دولار يهدف إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على الغاز.

وشهد الاكتتاب في طرح شركة "أدنوك للغاز" إقبالا كبيرا من المستثمرين، حتى بعد رفع حجم الاكتتاب من 4 الى 5 بالمئة من أسهم الشركة، في استجابة للطلب القوي.

وبلغ حجم الطرح نحو 2,5 مليار دولار بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2,37 درهم (0,645 دولار)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 50 مليار دولار.

وسيكون الاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز" أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بخمسين مرة، بات الطلب على الطرح العام لأدنوك هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزا الرقم القياسي العالمي الذي سجلته شركة "أرامكو" السعودية قبل ثلاث سنوات والبالغ 29,4 مليار دولار.

وتوقع الخبير في مجال الطاقة رودي بارودي الذي يترأس "شركة الطاقة والبيئة القابضة" ومقرها قطر أن يزداد الطلب مع بدء تداول الأسهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز