15 % نمو إشغال مساكن «دبي القابضة»

المصدر: دبي – بشار باغ

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كشف أحمد السويدي، المدير العام للمجمعات السكنية في دبي القابضة لإدارة الأصول، أن الشركة قامت خلال العام الماضي بتطوير المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية في المجمعات السكنية ضمن محفظتها، مما ساهم في جذب ما يزيد على 40,000 مقيم جديد وزيادة نسبة الإشغال في الوحدات السكنية بنسبة 15%.

وأوضح السويدي في تصريحات لـ «البيان»، أن دبي القابضة لإدارة الأصول، وباعتبارها شركة متكاملة ومتخصصة في مجال إدارة العقارات في دبي، تدير إحدى أكبر المحافظ العقارية للتأجير المباشر، حيث تتألف مجمعاتها السكنية من 24,000 وحدة يقطنها أكثر من 100,000 نسمة، وفي الوجهات الحديثة مثل سيتي ووك ومنازل الخور وبلوواترز فترتفع نسبة الإشغال لتصل إلى أكثر من 95%.

ولفت السويدي إلى أن الشركة عملت باستمرار على تنويع الخيارات في سوق التأجير العقاري، والتي تلائم مختلف أنماط الحياة، وأضاف: تعمل مجموعة دبي القابضة ضمن رؤية تضمن التطور والتقدّم بما يسهم في تعزيز جاذبية عقاراتنا في السوق. وسعياً إلى تحقيق ذلك نقوم بالتركيز على التحسينات لتعزيز جودة الحياة في كافة مرافقنا بدءاً من تطوير البنية التحتية القوية وتحسين المساحات الخضراء والمرافق التي يحتاج إليها السكان بشكل يومي كالمطاعم والصالات الرياضية والمراكز الخدمية، إلى خلق تجربة سلسة منحت العديد من الميزات للمستأجرين، مما أدى إلى زيادة عدد العملاء والمستأجرين الجدد بنسبة 15 %.

تنمية مستدامة

وأكد السويدي أن دبي القابضة لإدارة الأصول تواصل المساهمة في تطوير البنية التحتية والتخطيط العمراني لتلبية متطلبات الحياة الحضرية وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري وتحسن من جودة الحياة في الإمارة بشكل عام لضمان التكامل مع متطلبات المرحلة الثانية لخطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي D33.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تطبيق مشروع مدينة الـ 20 دقيقة عن طريق إنشاء وتطوير مجمعات سكنية لا تبعد أكثر من 20 دقيقة عن مراكز الخدمات الرئيسية والمرافق المجتمعية باستخدام وسائل النقل العامة والمشي والدراجات الهوائية، وبالإضافة إلى ذلك تسعى عبر مجمعاتها السكنية إلى تطبيق معايير المباني الخضراء على كافة المنشآت والمجمعات السكنية وزيادة المساحات الخضراء كخطوة جادة نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية ومكافحة تغير المناخ.

خدمات مبتكرة

وأشار السويدي إلى أن الشركة ستستمر بالعمل لإضافة المزيد من المرافق الخدمية لمجمعاتها السكنية، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي، حيث إنها تبعد 20 دقيقة كحد أقصى عن المرافق الخدمية التي تغطي احتياجات السكان اليومية، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير خدماتها المبتكرة عبر التطبيق الذكي والذي يوفر مثلاً إمكانية الدفع الإلكتروني عبر التطبيق وربط تجديد العقود بالهوية الرقمية ليتمكن المستأجر من توقيع العقد إلكترونياً وحجز ملاعب التنس والقدم والسلة، وتسهيل عمليات طلبات الصيانة بشكل سريع وبكفاءة عالية، والسعي لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الثقة في مدينة دبي كأفضل مكان للعيش والعمل.

سكن الموظفين

وحول الوحدات المخصصة لسكن الموظفين ضمن محفظة الشركة قال السويدي: يقطن الموظفون في منطقتين هما القوز ونزل، حيث يوجد أكثر من 5000 وحدة سكنية ويتجاوز عدد سكانها 20,000 نسمة. تتميز هذه الوحدات السكنية بالقرب من المناطق الصناعية في دبي وتتنوع في أحجام الغرف والشقق بما في ذلك غرف المشرفين، مما يجعلها مكان إقامة مثالياً للموظفين. كما نظمت دبي القابضة لإدارة الأصول العديد من الفعاليات في مجمعاتها الخاصة بالموظفين والعمال وأبرمت الشراكات بهدف تعزيز التفاعل مع المقيمين وجودة الحياة مثل البطولات الرياضية بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، والتي شارك فيها ما يقرب من 1500 مقيم، بالإضافة إلى العديد من التجارب والفعاليات الترفيهية استقطبت حوالي 7000 مشارك من المقيمين، وأضاف: ستعمل دبي القابضة لإدارة الأصول على تطوير المرافق الخدمية وتطوير البنية التحتية للمجمعات السكنية للموظفين وتسهيل الوصول منها وإليها بما يتوافق مع مبادرة مدينة الـ 20 دقيقة.

تجارب متكاملة

وأوضح السويدي أن دبي القابضة لإدارة الأصول عملت في 2022 على تطوير المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية في المجمعات السكنية ضمن محفظة دبي القابضة لإدارة الأصول، ونظمت أكثر من 60 فعالية وحدثاً مجتمعياً مثل عروض ترفيهية للأطفال وورش عمل للكبار حول تنسيق الحدائق والزراعة العضوية وغيرها من الفعاليات الترفيهية، وقد تم تقديم تجارب متكاملة وغنية من خلال مبادرات وفعاليات المجتمعات المحلية، حيث يتم تنظيم العديد من الأنشطة والحملات مع الشركاء الاستراتيجيين، الأمر الذي يعزز الولاء ونسب الإشغال ويحقق التفاعل الإيجابي بين أفراد المجمع السكني الواحد. وعبر السنوات أطلقت الشركة سلسلة من حملات المكافآت في بعض المجمعات لتحفيز تجديد عقود الإيجار المبكرة، والتي تضم جوائز جديدة مثل سيارات الدفع الرباعي الجديدة أو الرحلات إلى أبرز الوجهات السياحية العالمية.

كما ويستمر تطوير تطبيق الهاتف المحمول DubaiAM Life المخصص للسكان، والذي يقدم خدمات إلكترونية شاملة تشمل تجديد عقد الإيجار ومعالجة المدفوعات وطلبات الصيانة وغيرها، وبلغت نسبة استخدام التطبيق 85 % من المستأجرين.

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