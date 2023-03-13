«جوتيك» يبحث في دبي أحدث التقنيات المبتكرة في النفط والطاقة

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في دبي فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك)، أحد أبرز مؤتمرات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، ويستمر حتى 15 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبمشاركة محلية وإقليمية وعالمية بارزة.

ويعد الحدث الذي تنظمه شركة «دراغون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، فيما تنظم جمعية مهندسي البترول فعاليات المؤتمر التقني المرافق، منصة أساسية لتبادل الأفكار وزيادة الوعي بالتوجهات الحالية في مجال النفط والغاز، كما يشكل فرصة للشركات والحكومات والمستثمرين لتبادل واستكشاف آخر التطورات في عالم تكنولوجيا النفط والغاز.

وقال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» إن «جوتيك 2023» يشكل منصة مهمة بهدف اكتشاف أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة ورسم ملامح مستقبل القطاع، وهو ما يبرهن على أهمية المؤتمر والمعرض المصاحب له، مضيفاً إن المعرض سيشهد نقاشات مهمة بهدف التواصل بشأن حالة الصناعة وتبادل وجهات النظر الخاصة بتحديات أسواق النفط والغاز الحالية وطرق معالجتها.

وأوضح أن البرنامج الفني لمؤتمر ومعرض «جوتيك» يتضمن أبحاثاً مثمرة تقدم طروحات هادفة حول أحدث تقنيات التكنولوجيا والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على نشر المعرفة والابتكار، باستخدام أفضل الممارسات التشغيلية والتقنيات الإحلالية بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية في قطاع الوقود الأحفوري.

ويتضمن المعرض جلسات عامة رئيسية وأكثر من 50 جلسة تقنية تبادل المعلومات وأفضل المعارف، حيث سيتم مناقشة 300 ورقة تفاعلية في مختلف الموضوعات ذات الصلة عبر جلسات نقاشية، حيث يعبر قادة الصناعة عن آرائهم حول مستقبل صناعة النفط والغاز.

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